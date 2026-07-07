金控基層薪資榜 第一金稱冠 業界歷來最高

金控基層員工高薪榜出爐。據13家金控揭露2025年「非主管全時員工薪資」，以較能代表多數基層員工薪資水準的「中位數」來看，第一金（2892）以147.3萬元首度稱霸；前五名更全數站上140萬元，顯示金融業高獲利正逐步反映在員工薪酬。

第一金2024年仍居第三，2025年一口氣超越合庫金與兆豐金，首度登上金控薪資王。147.3萬元也是自2019年度揭露該數據來，金控業最高水準。

第一金表示，主要受惠去年全面調薪，獲利成長也帶動績效獎金及相關獎酬增加，推升整體員工薪資。其中，第一銀行近五年累積調薪幅度已逾24%。

合庫金2025年基層員工年薪144.6萬元，退居第二；兆豐金以144.2萬元排名第三。元大金141.5萬元居第四，中信金140.7萬元排名第五。

前五名年薪全數突破140萬元，較2024年僅三家站上140萬元，再增加兩家。不過，第一名至第五名差距僅6.6萬元，排名可能隨時洗牌。

金管會是從2019年起要求上市櫃公司揭露非主管全時員工薪資數字。因「平均薪資」容易被少數高薪員工拉高，「中位數」較能反映多數基層員工的實際薪資水準。

值得注意的是，2025年基層員工薪資中位數前四大均為銀行型金控。法人指出，銀行業2025年受惠放款動能、財富管理手續費收入及投資收益成長，獲利穩健，也讓業者有更大空間調薪及增加績效獎酬。

相較之下，壽險型金控雖受2025年底一次性提列影響，拖累全年獲利，但富邦金、國泰金及凱基金仍替基層員工加薪，增幅分別為6.1%、3.7%及0.6%。

以加薪幅度觀察，玉山金年增6.4%居冠，富邦金、華南金年增都有約6.1%、第一金年增5.1%。玉山金2025年每股稅後純益達2.12元、獲利年增三成，高獲利成長也同步反映在員工加薪幅度上。