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金控員工高薪榜出爐！第一金147萬元首稱霸 五家基層年薪全站上140萬

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金融業也有薪資性別差？12家金控男性領更多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金控基層員工薪資也存在性別落差？據13家金控揭露2025年數據，除合庫金（5880）外，其餘12家男性非主管全時員工薪資中位數，全數高於女性，其中八家差距逾10萬元，最大達32萬元。

男性員工以玉山金（2884）152.5萬元最高，其次是中信金（2891）151.2萬元、國泰金（2882）148.7萬元；女性員工則由第一金146.8萬元居冠，合庫金146.7萬元緊追在後。

若比較同一家金控，玉山金男女薪資差距最大，男性152.5萬元、女性120.3萬元，相差32.2萬元。第一金（2892）差距最小，男女僅差1.3萬元；合庫金則是唯一女性薪資高於男性的金控，多出5.7萬元。

市場人士指出，這項數據比較的是男女員工整體薪資中位數，會受到職務分布、年資及專業結構影響，不能直接解讀為同工不同酬。

銀行主管分析，女性員工因細心、耐心等特質，較集中在分行櫃檯、客服及後台作業等職務，相關職等與薪資通常低於業務、資訊及專業職位，因而拉低女性整體薪資中位數。

其次，近年銀行積極擴充數位金融、資安、大數據及金融科技人才，這類專業職位起薪較高，且從業人員仍以男性居多，進一步墊高男性薪資。

第三、新進行員也以女性占比最高，新進行員起薪約4萬至4.6萬元，也壓低女性了薪資中位數。

金控男女基層員工薪資差距，反映金融業職務、年資與人才結構仍有性別差異。未來能否提高女性在科技、業務及高薪專業職位的占比，將是縮小差距的關鍵。

薪資 合庫金 玉山金 中信金 國泰金

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