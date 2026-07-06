外資上半年淨匯入破2.45兆元 創史上同期最高

AI浪潮帶動台股交易熱絡，外資資金6月再呈現淨匯入。金管會6日公布今年6月單月及累計前六月外資及陸資投資國內證券情形，今年6月外資淨匯入116.31億美元（約新台幣3,724.82億元），今年截至6月底外資累計淨匯入達766.85億美元（約新台幣2兆4,558.37億元），皆創下史上同期第一大淨匯入。

根據金管會證期局最新公布的數據，在投資資金匯出入部分，今年6月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人淨匯入116.31億美元，折合新台幣約3,724.82億元，創下史上同期第一大淨匯入，今年累計至6月底，累計淨匯入金額已高達766.85億美元，折合新台幣約2兆4,558.37億元，續寫史上同期第一大淨匯入，推升外資累計在台資金餘額達3,967.71億美元，折合新台幣約12兆7,065.91億元。

雖然外資資金持續淨匯入，不過，金管會統計數據顯示，外資（FINI加FIDI及海外基金）今年截至6月底賣超台股上市櫃股票共8,380.1億元，其中，繼外資5月份賣超台股2,673.1億元之後，6月份單月又賣超台股5,707億元，獲利了結一波，創2022年有統計以來同期第一大賣超，也是史上單月第二大賣超；今年截至6月底止，外資共賣超台股上市櫃股票8,380.1億元，創下2022年以來同期第二大賣超。

在AI基礎建設需求持續帶動下，市場認為，外資整體「錢進台灣」的中長期趨勢依然審慎樂觀。