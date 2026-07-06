解約轉戰股市！5月保險給付件數破700萬件 再現保費「入不敷出」

台股頻創高，市場資金持續流向股票、ETF等投資商品，部分原本將資金配置於保單的保戶選擇解約轉戰股市。保發中心最新統計顯示，壽險業今年5月總保費收入2,636億元、保險給付金額2,687.5億元，單月保費淨流出51.4億元，終止自去年6月以來連續11個月保費淨流入紀錄；另一方面，5月保險給付件數再度突破700萬件，顯示壽險業仍維持「高收入、高給付」趨勢。

保發中心資料顯示，今年5月壽險業總保費收入為2,636億元，較去年同期1,936.2億元，年增36.1%；5月保險給付金額為2,687.5億元，年增14.7%，單月保費淨流出51.4億元，是自2025年5月以來，再度出現單月保費「入不敷出」的情形。若觀察累計表現，今年前五月總保費收入達1兆3,131.7億元，保險給付金額則達1兆2,054億元，累計保費淨流入仍有1,077.7億元。

值得注意的是，今年5月保險給付件數達706.5萬件，雖低於3月創下的728.8萬件歷史新高，但仍是今年第二高，相較去年5月483萬件增加逾223萬件，反映保險給付需求仍維持高檔。

壽險業者分析，今年5月總保費仍維持成長，主要受惠於投資型保單銷售熱絡，單月投資型商品新契約保費較去年同期大幅成長211%，帶動整體保費收入年增36%。不過，保險給付金額同步攀升，主要是解約給付較去年同期增加22%，其中又以投資型保單解約增加最為明顯。由於今年台股表現亮眼，不少投資型保單保戶在帳面已有獲利後，選擇解約實現收益，並將資金重新投入股票等資本市場，目前投資型商品仍是主流，但在投資市場維持熱絡下，解約金仍維持高檔，預估6月整體壽險業總保費收入仍可能低於總給付金額。

另一家壽險業者指出，除股市因素外，部分躉繳型保單、六年期儲蓄型商品及滿期保單也陸續到期，相關滿期保險金及解約金同步墊高保險給付規模，導致5月出現淨流出情形。不過，從累計前五月仍有逾千億元保費淨流入來看，目前壽險業整體現金流體質仍屬穩健。未來壽險業仍將維持「高收入、高給付」趨勢，後續須觀察股市表現、美國聯準會利率政策及匯率變化，是否進一步影響保戶資產配置與保單解約情形，以及下半年保費淨流入能否重新回到成長軌道。