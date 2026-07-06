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響應世界自然保育日！合庫攜手荒野保護協會 新竹橫山守護保育類棲地

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應每年7月28日「世界自然保育日」並落實保護生物多樣性目標，合庫銀行於7月4日再次攜手「社團法人中華民國荒野保護協會」，號召轄區員工深入新竹縣橫山鄉田寮坡，展開保育類棲地維護行動，以實際作為守護綠啄木、藍腹鷴、穿山甲及食蟹獴等保育類動物珍貴的家園。

新竹田寮坡為今年首批通過農業部林業及自然保育署「保育共生地認證」的場域，合庫持續以實際行動大力支持，協力拓展臺灣保護區外的人與自然和諧共生空間，透過棲地環境優化與國有林生態維護，以最少的人為干擾，還給野生動物一片純淨的自然家園，也讓員工在親身參與棲地守護的過程中，不僅深刻領略自然之美，更將這份感動轉化為推動生態永續的實踐力量。

除了守護國有森林，合庫亦將永續足跡延伸至水域生態，認養支持「臺南七股南鹽田濕地」保育共生地，由長期對黑面琵鷺監控守護深化為「主動生態治理」，攜手「社團法人台灣黑面琵鷺保育學會」將黑面琵鷺全球直播升級為「監測節點」，以即時掌握物種與棲地變化，同時全面導入「基於自然解決方案（NbS）」，投入實質的生態復育與管理，更與「農業部生物多樣性研究所」合作推動守護救援工作，展現金融業引領生態治理的標竿實力。

合庫表示，身為永續金融的實踐者與環境守護者，未來將持續投入生態保育與環境扎根，透過匯聚綠色正向力量、擴大跨界共好效益，積極建構企業與自然的和諧共生關係，攜手社會大眾齊心守護美麗地球。

合庫 新竹 農業部

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