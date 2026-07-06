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央行阻貶台幣 6月外匯存底大減79億美元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣重返32元價位。今收在32.025元，貶值9.5分，央行同步公布6月外匯存底大降至5971.52億美元，較上月底大減79.22億美元。除美元走強因素外，外資淨匯出、新台幣走貶期間央行進場調節阻貶，也成為外匯存底下降的重要原因。聯合報系資料照
新台幣重返32元價位。今收在32.025元，貶值9.5分，央行同步公布6月外匯存底大降至5971.52億美元，較上月底大減79.22億美元。除美元走強因素外，外資淨匯出、新台幣走貶期間央行進場調節阻貶，也成為外匯存底下降的重要原因。聯合報系資料照

外資匯出力道漸增，新台幣重返32元價位。中央銀行公布6月外匯存底大降至5971.52億美元，較上月底大減79.22億美元。除美元走強因素外，外資淨匯出、新台幣走貶期間央行進場調節阻貶，也成為外匯存底下降的重要原因。

外匯局長蔡烱民表示，6月外匯存底減少主要有兩大因素。首先是美元走強，美元指數單月升值2.27%，使主要貨幣對美元多數貶值，其中加幣、澳幣及瑞郎貶幅均超過3%，歐元也下跌超過2%。其次，6月外資呈現淨匯出，新台幣走貶，央行為維持外匯市場秩序進場拋匯，也使外匯存底規模同步下滑。

央行同時公布第一季匯市調節規模。第一季新台幣對美元貶值逾五角，央行單季累計淨賣匯125.9億美元。匯銀主e管表示，台幣近期貶勢較急、央行確實透過賣匯方式平穩市場波動，避免匯率出現失序走勢。

匯市方面，新台幣今收在32.025元，貶值9.5分，連續四個交易日收黑，並創逾三個月新低，總成交量放大至31.09億美元。蔡烱民指出，國際美元走強，從亞幣表現觀察，日圓兌美元也貶至162附近。

蔡烱民表示，市場常認為外資領到股利後會匯出並造成貶值，但過去經驗顯示不一定，資金也可能停泊在國內，或持續投入台股。

美元指數 央行 中央銀行

延伸閱讀

6月底我國外匯存底金額為5,971.52億美元 月減79.22億美元

新台幣今日走弱 盤中破32元創近三個月新低

大陸6月黃金儲備看增

外資再提款走人 新台幣盤中貶破32元整數關卡

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