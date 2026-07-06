Gogolook旗下袋鼠金融推「比比貸」媒合貸款供需 銀行業務也來找客戶

信任科技（TrustTech）服務商Gogolook（6902）旗下消費金融平台「袋鼠金融」6日宣布推出全新貸款媒合服務「比比貸」，扭轉傳統貸款繁複的比價與諮詢流程，讓用戶免費刊登貸款需求，由銀行業務員主動報價，為雙方建立一個透明、資訊對稱且高效的雙邊媒合平台，今年也預計邀請數家銀行成為核心策略夥伴，讓比比貸成為消費者與銀行之間的橋樑。

Gogolook旗下三大產品包括電信防詐、消費金融、企業商譽，其中袋鼠金融每月目前自然流量數百萬筆，為全台流量第一的金融媒合平台，當初為了解決疫情期間的詐貸現象，後來開始提供貸款媒合服務，後續因應消費者需求逐漸拓展金融商品種類，陸續提供涵蓋信用卡、數位帳戶申辦、證券及保險等多樣化的消費金融商品。

袋鼠金融指出，傳統貸款流程中，客戶往往要向多家銀行重複詢價、遞交個資，不僅過程耗時，更可能因頻繁調閱聯徵而影響信用評等；對銀行業務員而言，尋找真正有貸款意願的潛在客戶，需耗費大量時間與行銷成本進行陌生開發。

在「比比貸」的服務流程中，有資金需求的用戶僅需在網站上花費3分鐘填寫貸款額度、用途即能匿名刊登。銀行業務員直接針對自身銀行方案與經驗遞交初步報價，用戶可從多筆報價中選擇有利於自身條件的業務員聯繫，再進行後續正式送件與聯徵評估，免去傳統逐一詢價的時間成本，比比貸在媒合過程中保障用戶隱私，完全不會向用戶收取任何費用。

袋鼠金融觀察，「比比貸」試營運1個月內，已累積刊登數百件資金需求，平日平均1小時內能收到至少一名業務員提供報價。比比貸的用戶平均年薪約65萬，按貸款需求主要分為三類，占比最高的「救援型客群（55%）」，多為有債整合需求的受薪階級，內含轉換意願極高的信用卡循環族，平均欲貸金額為100-150 萬元；第二類為「投資型客群（21%）」，多為穩定收入的公務人員，信用佳，且平均欲貸金額為超過150萬；第三類則是自營商為主的「周轉型客群（14%）」，以中小企業為主，重視媒合速度大於利率條件，平均欲貸金額為90萬。