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董座傳請辭？農業金庫：簡展穎持續履行董事長職務 帶領團隊推動改革

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
針對媒體報導全國農業金庫董事長簡展穎請辭，全國農業金庫澄清。聯合報系資料照
針對媒體報導全國農業金庫董事長簡展穎請辭，全國農業金庫澄清。聯合報系資料照

針對媒體報導全國農業金庫董事長簡展穎請辭，全國農業金庫澄清，簡展穎目前仍持續履行董事長職務，並帶領經營團隊推動各項改革工作，相關媒體報導與實際情形並不相符。自2024年9月推動經營改革以來，各項改革措施已逐步展現成效，未來將持續深化改革，穩健推動農業金融永續發展。

農業金庫表示，2024年9月，農業金庫面臨成立以來最嚴峻的經營挑戰，包括農漁會轉存款大量流失、資金運用收益與存款成本形成負利差、金融資產評價損失擴大、當年度重大虧損，以及員工士氣低落、農漁會股東對農業金庫經營信心不足等問題，經營改革刻不容緩。為改善經營體質，由具有民營金融機構豐富經驗的簡展穎擔任董事長，導入重視效率、績效及執行力的經營理念，率領經營團隊全面推動組織治理、風險管理、資產負債結構調整、資本強化、業務發展及公司治理等改革工作，並積極與全國農漁會股東溝通，重建股東信心，同時推動普通股現金增資計畫。

農業金庫稱，歷經1年10個月的共同努力，農業金庫改革成果逐步顯現，成功終結連續24個月虧損，自2025年9月起至今年6月已連續10個月維持單月獲利，上半年營運正式由虧轉盈；資產負債利差由負轉正，活期性存款占比倍數成長，核心獲利能力及資金結構均明顯改善；子公司農金資訊公司轉虧為盈、農金保經公司獲利成長三成以上。簡展穎就任以來，透過22場農漁會股東說明會及持續拜訪交流，與農漁會建立良好互動與合作關係，大幅提升農漁會對農業金庫的信任與支持，在主管機關協助下，普通股現金增資亦將完成，並持續擴展業務發展量能，農業金庫已由改善財務結構逐步邁向恢復經營動能的新階段。

農業金庫表示，經營體質雖已逐步改善，但轉型及整體農業金融改革仍任重道遠。未來，簡展穎仍將持續帶領經營團隊，秉持改革初心，深化資本健全、業務轉型、數位金融、風險管理及與農漁會合作等各項改革工作，持續提升農業金融體系整體競爭力，強化服務農漁會、農漁民及農企業的量能，攜手全國農漁會共同推動農業金融永續發展，持續落實我國唯一農業政策性銀行的使命。

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