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國際金價7月表現 台銀：每盎司4300美元會碰到壓力區

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國際金價7月表現，台銀認為每盎司4300美元會碰到壓力區。路透
國際金價7月表現，台銀認為每盎司4300美元會碰到壓力區。路透

國際金價在上周多空消息的交互影響之下，一度接近每盎司4200美元，但之後仍然壓回在4170美元，今日持續調整，在4160美元上下震盪，對於金價在7月的表現，台灣銀行認為，短、中期支撐為3820美元、3650美元及3500美元，上檔反壓則為4180美元、4300美元及4500美元。

對於國際金價在7月的走勢，台銀分析，金價走勢將持續受中東地緣政治發展、美國經濟數據及聯準會政策預期所牽動，若美伊停火機制逐步落實並維持荷姆茲海峽通行穩定，油價回落將有助通膨壓力降溫，市場對聯準會升息預期可望緩和，美元指數與美債殖利率上行動能可能轉弱，有利金價出現技術性反彈。

但台銀也示警，若談判破局或地緣政治衝突再度升級，推動油價反彈並加深通膨疑慮，或美國就業、通膨數據持續強勁，強化市場對聯準會升息之預期，美元走強仍將對金價構成壓力。

台銀分析，上周五由於川普政府仍持續積極研究如何撤換美聯儲理事會成員，美元指數走弱，以及美伊停火再生變等因素，激勵金價延續漲勢來到4194.99美元後，壓回至4170美元附近波動。

台銀也表示，歐元兌美元升值，加上日圓對美元自162.83的40年低點反彈，美元指數承壓，令金價震盪上行至4186美元，然而伊朗首席談判代表Ghalibaf表示，如果美國與以色列不履行承諾，伊朗將採取適當措施，雖然使金市部分賣壓湧現，但後續由於適逢美國獨立紀念日休市，市場交投相對清淡，因此影響有限，金價於4170美元附近震盪。

黃金價格在6月下旬一度跌破4000美元大關，不過目前已經站回4100美元之上。摩根大通對於最新的金價走勢分析，今年下半年油價仍將高於

目前遠期市場反應的水準，而聯準會近期的鷹派立場，使得黃金長期結構性牛市由暫停轉為更深度的凍結期，若升息預期持續，市場參與度將會維持低迷，目標價為今年第四季4500美元。

世界黃金協會(WGC)報告則指出，在多頭情境中，金價仍需要明確的催化劑來重啟上行趨勢，而這主要來自於經濟或地緣政治惡化、利率預期轉變以及長期投資人投入，如此金價便有機會回升至每盎司4500美元甚至5000美元，而需留意的下行風險則在於美元走強、利率高於預期、風險偏好回升以及技術面的壓力。

金價 台銀 荷姆茲海峽 美元指數 聯準會

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