外資再賣超、台股失守五日線 新台幣重貶1.49角
台股今開高走低，電子權值股多頭轉弱，收盤失守5日線。台北外匯市場爆量，下午盤新台幣貶幅擴大，開盤後1小時內貶至32.079元，重貶1.49角。
6日外資再賣超台股255億元，雖然賣超金額略為縮小，但連三個交易日天共計賣超近2,000億元，達1,923元。
匯銀指出，台股今收盤股價失守5日線，且權值股欲振乏力，若今晚美國科技股收黑，恐不利於7日台股和新台幣走勢。
午盤台北外匯及元太外匯兩市合計成交量為20.88億美元。
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