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外資再賣超、台股失守五日線 新台幣重貶1.49角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北外匯市場爆量，下午盤新台幣貶幅擴大，開盤後1小時內貶至32.079元，重貶1.49角。聯合報系資料照
台北外匯市場爆量，下午盤新台幣貶幅擴大，開盤後1小時內貶至32.079元，重貶1.49角。聯合報系資料照

台股今開高走低，電子權值股多頭轉弱，收盤失守5日線。台北外匯市場爆量，下午盤新台幣貶幅擴大，開盤後1小時內貶至32.079元，重貶1.49角。

6日外資再賣超台股255億元，雖然賣超金額略為縮小，但連三個交易日天共計賣超近2,000億元，達1,923元。

匯銀指出，台股今收盤股價失守5日線，且權值股欲振乏力，若今晚美國科技股收黑，恐不利於7日台股和新台幣走勢。

午盤台北外匯及元太外匯兩市合計成交量為20.88億美元

台股 台幣 台北 美元

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