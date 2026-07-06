外資再賣超、台股失守五日線 新台幣重貶1.49角

人生中總是有不可預期的逆境，若能提前部署金融保障，就像在風雨前先撐起一把傘，便能降低風險對生活的衝擊。對於弱勢家庭而言，突如其來的意外、醫療支出或是因傷病而中斷工作的收入空窗期，都可能成為壓垮生活的最後一根稻草。有鑑於此，遠東商銀已連續六年攜手凱基人壽及地方社福機構合作推動「微型保險」公益計畫，為近千位弱勢民眾建立金融防護網。

2026-07-06 14:13