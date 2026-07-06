快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

看準媒合「貸款」供需市場 袋鼠金融推「比比貸」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

信任科技（TrustTech）服務商 Gogolook（6902）旗下消費金融平台「袋鼠金融」6日宣布推出全新貸款媒合服務「比比貸」，媒合貸款供需，1小時收多家報價，吸引銀行業務搶註冊找客戶。

袋鼠金融擁有每月數百萬自然流量優勢，推出新服務「比比貸」扭轉傳統貸款繁複的比價與諮詢流程，讓用戶免費刊登貸款需求，並由銀行業務員主動報價，為雙方建立一個透明、資訊對稱且高效的雙邊媒合平台。

袋鼠金融為全台流量第一的金融媒合平台，創辦初衷即是為解決疫情期間的詐貸現象，而開始提供貸款媒合服務，後續因應消費者需求逐漸拓展金融商品種類，陸續提供涵蓋信用卡、數位帳戶申辦、證券及保險等多樣化的消費金融商品。

為滿足平台上快速湧現的精準貸款需求，袋鼠金融宣布，推出「比比貸」貸款媒合服務，與目前平台上由銀行提供的標準化貸款方案不同，「比比貸」從借款者的需求出發，發展雙向的精準媒合機制。

袋鼠金融指出，在傳統貸款流程中，客戶往往需要向多家銀行重複詢價、遞交個資，不僅過程耗時，更可能因頻繁調閱聯徵而影響信用評等；對銀行業務員而言，尋找真正有貸款意願的潛在客戶更是大海撈針，需耗費大量時間與行銷成本進行陌生開發。透過「比比貸」，將讓貸款市場回歸健康的供需本質，為雙方提供透明、高效的媒合場景。

在「比比貸」的服務流程中，有資金需求的用戶僅需在網站上花費3分鐘填寫貸款額度、用途即能匿名刊登。銀行業務員則可直接針對自身銀行方案與經驗遞交初步報價，用戶可從多筆報價中選擇有利於自身條件的業務員聯繫，再由進行後續的正式送件與聯徵評估，免去傳統逐一詢價的時間成本，比比貸在媒合過程中保障用戶隱私，且完全不會向用戶收取任何費用。

袋鼠金融也分享，「比比貸」試營運1個月內，已累積刊登數百件資金需求，並於平日期間，平均1小時內即能收到至少一名業務員提供報價。

目前「比比貸」的用戶平均年薪約 65 萬，按貸款需求主要分為三類。其中，占比最高的「救援型客群（55%）」，多為有債整合需求的受薪階級，內含轉換意願極高的信用卡循環族，平均欲貸金額為 100-150 萬元。第二類為「投資型客群（21%）」，多為穩定收入的公務人員，信用佳，且平均欲貸金額為超過 150 萬。第三類則是自營商為主的「周轉型客群（14%）」，以中小企業為主，重視媒合速度大於利率條件，平均欲貸金額為 90 萬。

袋鼠金融表示，比比貸專區為銀行業務員匯集具有貸款需求的民眾，將有助於提升銀行業務員的業務開發效率，讓業績轉換事半功倍。今年也預計邀請數家銀行成為核心策略夥伴，讓比比貸成為消費者與銀行之間的橋樑。

延伸閱讀

高雄銀行內湖分行盛大揭牌 展現深耕內科決心

中信銀行登上《The Asset》香港國際論壇 分享跨境融資實務經驗及解方

AI擴產、企業搶鎖低利率 5月公司債發行餘額衝破4.3兆元創新高

散戶撤出私募信用市場 法人不甩贖回潮趁機加碼布局

相關新聞

外資再賣超、台股失守五日線 新台幣重貶1.49角

台股今開高走低，電子權值股多頭轉弱，收盤失守5日線。台北外匯市場爆量，下午盤新台幣貶幅擴大，開盤後1小時內貶至32.079元，重貶1.49角。

看準媒合「貸款」供需市場 袋鼠金融推「比比貸」

信任科技（TrustTech）服務商 Gogolook（6902）旗下消費金融平台「袋鼠金融」6日宣布推出全新貸款媒合服務「比比貸」，媒合貸款供需，1小時收多家報價，吸引銀行業務搶註冊找客戶。

台壽保攜手中信投信推「全球領航」類全委帳戶 打造壽險年金雙平臺

穩健布局全球AI紅利，中信金（2891）子公司台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單攜手中信投信，推出「全球領航」新臺幣類全委帳戶，鎖定臺灣供應鏈與美國科技龍頭企業，透過主、被動ETF靈活配置優勢，穩健參與AI成長動能，滿足保戶「資產累積」與「保障享退」雙重需求。

遠銀推動微型保險化身保護傘 守護千名弱勢生活缺口

人生中總是有不可預期的逆境，若能提前部署金融保障，就像在風雨前先撐起一把傘，便能降低風險對生活的衝擊。對於弱勢家庭而言，突如其來的意外、醫療支出或是因傷病而中斷工作的收入空窗期，都可能成為壓垮生活的最後一根稻草。有鑑於此，遠東商銀已連續六年攜手凱基人壽及地方社福機構合作推動「微型保險」公益計畫，為近千位弱勢民眾建立金融防護網。

新台幣今日走弱 盤中破32元創近三個月新低

外資持續提款，加上美元偏強，新台幣兌美元匯率今天盤中貶破32元整數心理關卡，創近三個月新低。中午暫收32.062元，較前一交易日貶1.32角，為4月初以來首度跌破32元大關。

外資回頭追價買超主動式 ETF！ 近30日大買00403A、00981A

近一個月以來，台股高檔震盪加劇，高低點落差5,000~6,000點，雖近來站回47,000點之上，但資金輪動加速，不只小資族大喊「抓不住台股變臉速度」，對三大法人的選股功力更是一大考驗。觀察市場資金動態發現，外資近來大舉回頭追價補貨主動式ETF，其中又以00403A、00981A最受外資青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。