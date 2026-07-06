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台壽保攜手中信投信推「全球領航」類全委帳戶 打造壽險年金雙平臺

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽攜手中信投信推類全委帳戶，助攻保戶完備退休財務藍圖。台灣人壽／提供
台灣人壽攜手中信投信推類全委帳戶，助攻保戶完備退休財務藍圖。台灣人壽／提供

穩健布局全球AI紅利，中信金（2891）子公司台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單攜手中信投信，推出「全球領航」新臺幣類全委帳戶，鎖定臺灣供應鏈與美國科技龍頭企業，透過主、被動ETF靈活配置優勢，穩健參與AI成長動能，滿足保戶「資產累積」與「保障享退」雙重需求。

「信鑫滿滿」系列保單採雙平臺設計，「壽險平臺」提供保戶依人生不同階段需求，彈性配置甲型、戊型保障型壽險，傳承資產並守護家人；「年金平臺」可彈性自選一次給付或是分期給付，逐步打造月月領的退休金流，保單由專家紀律代操與動態資產配置，即時掌握市場循環契機，加速資產增值力。另外，保費多元支付便利且優惠，新臺幣計價保單首期可刷卡繳費；保險費達新臺幣800萬元(含)或美元266,500元(含)以上，免收保費費用，此外「長期持有」保單滿4年免解約費、每年有12次免費轉換標的，助攻保戶完備退休財務藍圖。

「信鑫滿滿」系列保單結合中信投信「全球領航」類全委帳戶專業投資平臺，布局臺灣供應鏈與美國科技龍頭，涵蓋AI、半導體、智能機器人等產業，打造長線成長動能；透過股債與多元ETF配置及市場、利率、匯率變動彈性調整，搭配中信投信獨創「股債下檔防護機制」，即時監控預警股票與債券波動，避免下檔風險。此外，提供每月定期與不定期撥回機制，搭配指定標的再投資，穩步滾出屬於自己的財富雪球。

掌握AI浪潮及全球商機，台灣人壽「信鑫滿滿」結合中信投信「全球領航」投資策略，保戶資產配置、風險管理到金流規劃一次到位。本次募集攜手中信銀各分行，於2026年7月6日開放申購。

中信 保單 台灣人壽

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