快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

遠銀推動微型保險化身保護傘 守護千名弱勢生活缺口

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

人生中總是有不可預期的逆境，若能提前部署金融保障，就像在風雨前先撐起一把傘，便能降低風險對生活的衝擊。對於弱勢家庭而言，突如其來的意外、醫療支出或是因傷病而中斷工作的收入空窗期，都可能成為壓垮生活的最後一根稻草。有鑑於此，遠東商銀已連續六年攜手凱基人壽及地方社福機構合作推動「微型保險」公益計畫，為近千位弱勢民眾建立金融防護網。

遠東商銀與凱基人壽攜手合作推動微型保險公益計畫，藉由保險保障機制，讓金融服務不只是投資理財工具，更成為陪伴弱勢族群度過人生困境的力量。此計畫採三方合作模式，以團體保險方式為15足歲至65歲中低收入戶及身心障礙者提供保障，當意外事故發生時，理賠金可於關鍵時刻提供即時經濟支援，協助家庭降低突發風險帶來的衝擊，同時補足現行社會保險及社會救助制度的保障缺口。

除了透過「微型保險」提供基礎保障，遠東商銀亦關注到花東地區因地理條件限制所衍生的教育資源落差、弱勢兒少與孤寂長者的照顧需求。今年進一步推出「慈善信託」服務，將關懷觸角延伸至教育扶助、藝術美學、音樂培育、兒少關懷及長者陪伴等領域，藉由信託機制，讓客戶的資產得以保全、愛心更能永續留傳，使捐款轉化為長期且穩定的社會支持。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，在財管2.0時代，金融服務的價值已不僅止於資產規劃，更在於創造正向的社會影響力；金融機構的角色也從提供財富管理服務，躍升為串連客戶價值與社會需求的重要橋樑。為落實理念，遠東商銀透過「微型保險」、「慈善信託」等多元模式，將客戶的善念轉化為具系統化、可長期實踐的公益行動，打造正向善循環。

微型保險

延伸閱讀

預開型安養信託 把未來安頓好

專家教你保／樂齡醫療保障 建構「黃金三角」

照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

相關新聞

遠銀推動微型保險化身保護傘 守護千名弱勢生活缺口

人生中總是有不可預期的逆境，若能提前部署金融保障，就像在風雨前先撐起一把傘，便能降低風險對生活的衝擊。對於弱勢家庭而言，突如其來的意外、醫療支出或是因傷病而中斷工作的收入空窗期，都可能成為壓垮生活的最後一根稻草。有鑑於此，遠東商銀已連續六年攜手凱基人壽及地方社福機構合作推動「微型保險」公益計畫，為近千位弱勢民眾建立金融防護網。

新台幣今日走弱 盤中破32元創近三個月新低

外資持續提款，加上美元偏強，新台幣兌美元匯率今天盤中貶破32元整數心理關卡，創近三個月新低。中午暫收32.062元，較前一交易日貶1.32角，為4月初以來首度跌破32元大關。

外資回頭追價買超主動式 ETF！ 近30日大買00403A、00981A

近一個月以來，台股高檔震盪加劇，高低點落差5,000~6,000點，雖近來站回47,000點之上，但資金輪動加速，不只小資族大喊「抓不住台股變臉速度」，對三大法人的選股功力更是一大考驗。觀察市場資金動態發現，外資近來大舉回頭追價補貨主動式ETF，其中又以00403A、00981A最受外資青睞。

日本升息預期降溫壓抑日圓 國銀：短線留意 BOJ 干預風險

日圓兌美元再度由160.4下跌至接近162，跌回先前部分漲勢。本國銀行分析指出，主要原因是日本工會總聯合會公布最終薪資數據顯示，今年薪資成長率為5.01%，低於去年的5.25%，使市場認為日本薪資增幅略有放緩，可能降低日本央行（BOJ）進一步升息或緊縮貨幣政策的壓力。不過，國銀認為，短線仍存在日本官方干預匯市的風險。

外資再提款走人 新台幣盤中貶破32元整數關卡

新台幣匯價今早以31.95開盤，貶值2分；台股雖開高，但外資仍呈提款匯出。新台幣開盤半小時內就貶破32元整數心理關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。