遠銀推動微型保險化身保護傘 守護千名弱勢生活缺口

人生中總是有不可預期的逆境，若能提前部署金融保障，就像在風雨前先撐起一把傘，便能降低風險對生活的衝擊。對於弱勢家庭而言，突如其來的意外、醫療支出或是因傷病而中斷工作的收入空窗期，都可能成為壓垮生活的最後一根稻草。有鑑於此，遠東商銀已連續六年攜手凱基人壽及地方社福機構合作推動「微型保險」公益計畫，為近千位弱勢民眾建立金融防護網。

遠東商銀與凱基人壽攜手合作推動微型保險公益計畫，藉由保險保障機制，讓金融服務不只是投資理財工具，更成為陪伴弱勢族群度過人生困境的力量。此計畫採三方合作模式，以團體保險方式為15足歲至65歲中低收入戶及身心障礙者提供保障，當意外事故發生時，理賠金可於關鍵時刻提供即時經濟支援，協助家庭降低突發風險帶來的衝擊，同時補足現行社會保險及社會救助制度的保障缺口。

除了透過「微型保險」提供基礎保障，遠東商銀亦關注到花東地區因地理條件限制所衍生的教育資源落差、弱勢兒少與孤寂長者的照顧需求。今年進一步推出「慈善信託」服務，將關懷觸角延伸至教育扶助、藝術美學、音樂培育、兒少關懷及長者陪伴等領域，藉由信託機制，讓客戶的資產得以保全、愛心更能永續留傳，使捐款轉化為長期且穩定的社會支持。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，在財管2.0時代，金融服務的價值已不僅止於資產規劃，更在於創造正向的社會影響力；金融機構的角色也從提供財富管理服務，躍升為串連客戶價值與社會需求的重要橋樑。為落實理念，遠東商銀透過「微型保險」、「慈善信託」等多元模式，將客戶的善念轉化為具系統化、可長期實踐的公益行動，打造正向善循環。