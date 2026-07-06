高雄銀行內湖分行盛大揭牌 展現深耕內科決心

高雄銀行為持續擴大台北市服務量能，特將大直分行於2026年6月15日遷址至內湖區瑞光路609號並更名為內湖分行，6日舉行內湖分行揭牌儀式，由董事長徐翠梅及董事親率經營團隊高階主管齊聚內湖分行，並邀請多位嘉賓共同蒞臨現場，見證高雄銀行於北部地區擴大經營，深耕內湖地區的決心。

高雄銀行自民國92年設立大直分行起，亦一併服務鄰近內湖地區之客戶與企業超過20年，早已與內湖地區的企業夥伴建立深厚信任與合作關係，也共同經歷了內湖科技園區蛻變為資通訊、數位文創與生物科技等超過6,000家企業匯集的產業重鎮。本次高雄銀行內湖分行揭牌儀式，象徵高雄銀行持續深耕內湖地區，擴大並升級行舍空間，更秉持歷年多次榮獲主管機關評選中小企業放款績效甲等銀行的肯定，力挺內湖地區中小企業立足內湖，放眼世界。

面對企業營運轉型與永續發展的挑戰，高雄銀行除將ESG指標融入營運核心，更始終將客戶需求放在首位，除辦理「綠色／永續定期存款」及發行「可持續發展債券」，導引資金投入綠色/永續授信，經由永續連結貸款、綠色投資協助中小企業客戶順利完成低碳轉型，提升經營韌性。

內湖地區現已成為兼具優質居住與商業發展的繁榮都會圈，高雄銀行內湖分行憑藉熱忱與專業能力，兼顧各族群客戶的金融需求，並增設升降式金融友善服務櫃檯、容膝式ATM與英語、樂齡服務等多元化友善金融設施。高雄銀行內湖分行將承繼近25年來在大直地區的耕耘，持續守護與增長在地民眾及企業的財富，與所有客戶攜手共創更加富裕且美好的未來。