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中國信託證券 F1級「極速挑戰賽」 天天登入遊戲抽600亮點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託證券「中國信託閃耀60 極速挑戰賽」，每日登入中信亮點APP，天天有機會獲得60及600亮點。中國信託證券／提供
中國信託證券「中國信託閃耀60 極速挑戰賽」，每日登入中信亮點APP，天天有機會獲得60及600亮點。中國信託證券／提供

歡慶中國信託60周年，中國信託證券推出「中國信託閃耀60 極速挑戰賽」系列活動，如同F1爭取領先仰賴的不只是速度，更是精準資訊與穩定性能，「中信亮點APP」正是協助投資人快速精準掌握行情的重要工具。本次活動中國信託證券即以賽車精神為主軸，推出多項互動遊戲，用戶天天參與挑戰，有機會抽中60亮點、600亮點及F1賽車樂高組等好禮。

中國信託證券「極速挑戰賽」賽車抽獎遊戲，自2026年7月1日至9月30日止推出，不限新、舊戶，只要登入「中信亮點APP」即可參加，每天享有一次抽獎次數，有機會獲得60亮點及600亮點。獎項設計特別呼應中國信託60周年，以「60」及「600」作為周年慶象徵，讓參與活動的同時也能共享集團周年慶喜悅。此外，連續參與遊戲達50天的會員，還有機會加碼抽中F1賽車樂高組，為活動增添更多趣味。

此外，中國信託證券同步在會員平台「中信亮點family」推出「中國信託60周年大力抽」活動，凡加入會員並在指定文章留言「#為中信60周年加速喝采」，即可獲得抽獎資格，有機會再抽中600亮點。

中國信託證券打造「中信亮點APP」及「中信亮點family」，為用戶整合投資及生活服務，並藉由串聯回饋機制持續深化數位會員經營。中國信託證券強調，本次活動以F1賽車精神為核心，呼應速度、精準與追求卓越的核心價值，亦透過抽獎品項呼應中國信託60周年，以多元趣味互動及周年慶主題，回饋客戶長期的支持。

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