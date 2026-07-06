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下半年新台幣高利存款來了 遠東商銀Bankee社群銀行年利率衝18%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」。圖／遠東商銀Bankee提供
遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」。圖／遠東商銀Bankee提供

股市高檔震盪、投資市場波動加劇下，部分民眾資產配置趨向保守，台幣存款再度成為資金停泊熱門選項。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案，以較高利率吸引資金回流，提前搶攻下半年存款商機。其中，遠東商銀Bankee社群銀行祭出18%優惠方案，一舉拉高「天花板」；王道銀行則推出「回饋金撲滿（Lucky Money）」，祭出優利活儲年利率12%，且存款額度無上限。

王道銀行（O-Bank）即日起推出「回饋金撲滿（Lucky Money）」，王道卡友只要開啟回饋金撲滿，刷簽帳金融卡的基本刷卡回饋金便可直接存入此撲滿，並於活動期間存入回饋金新台幣1元以上，次一營業日起至活動截止前撲滿內之所有餘額皆可享年利率12%優惠，存額無上限，7月底前開啟撲滿且消費滿額還可額外享新台幣88元現金回饋。

遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」，即日起至8月31日止，凡年齡18至22歲，於活動期間成功開立Bankee數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度18,000元（含）18%優惠年利率。超過18,000元之存款金額，仍享有Bankee基本年利率1.435%，且額度無上限。

樂天國際銀行提供新台幣10天期年利率15%的優惠，如今此方案延長到7月底，只要在今年7月30日前完成核准開立數位存款帳戶，就能享有這份專屬優惠，每人限享一次，額度為1至5萬元。另外，樂天銀也推出新戶專享2.8%優利活儲，開戶隔日至次月底止享新台幣5萬元內隨存隨領、免解任務，活動預計進行至7月31日止。

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