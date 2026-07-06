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7月首波非投等債券除息潮來了 00989B 迎首次除息配0.082元 年化9.5%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

下半年首波非投等債ETF除息名單出爐，高達七檔非投等債ETF將於7月15日起展開除息，其中，台新美國非投等債ETF（00989B）將迎來首次配息，根據台新投信官網最新公布，00989B每單位預估配發0.082元，首次配息金額吸睛，以盤中最高價10.27元換算年化配息率後約9.5%，與其他同類型ETF相比表現搶眼，帶動00989B今（6）日盤中市場買氣熱絡，最高價攀10.27元，續創新高。

且截至3日止，00989B已連續四個交易日收盤創歷史新高，顯示市場買盤持續挹注，該檔ETF預計7月15日除息，7月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在8月4日領息。

00989B經理人簡大為表示，00989B為一檔純美國、美元計價、且聚焦BB與B評級之非投等債ETF，嚴格排除CCC級高風險債券，加上成分債多元且分散，上市來即受市場矚目，該檔ETF主要被動追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」該指數，截至今年7月6日止，00989B共有89檔成分債，平均到期殖利率達7.80%、平均票息率達8.93%、平均存續期間僅3.02年。

台新投信債券ETF投資團隊指出，00989B受惠於債券標的存續期間較短，明顯低於傳統公債及投等債，受市場利率波動小，加上在非投資等級債券中，00989B主要鎖定BB 級與 B 級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為了強化ETF防禦力，00989B將單一產業的比重嚴格控制在10%以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

台新投信強調，隨美聯準會降息時程延後，存續期間短的月配息型非投等債ETF，若能提供較高票息收益，不僅可有效吸收市場價格波動的風險，還能每月為投資人創造實質的債息收益；中長期來看，投資人透過高透明度的債券ETF 工具，布局非投資等級債券市場，相較單純投資個債，ETF能有效分散單一企業的個別信用風險，同時還能藉由一籃子債券的配置，同步提升整體投資組合的收益潛力，是存債領息投資人現階段降低市場風險、每月創造優質現金流的好工具。

債券 美國

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