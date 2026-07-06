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新台幣今日走弱 盤中破32元創近三個月新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣兌美元匯率盤中貶破32元整數心理關卡，創近三個月新低。中午暫收32.062元，較前一交易日貶1.32角。路透
新台幣兌美元匯率盤中貶破32元整數心理關卡，創近三個月新低。中午暫收32.062元，較前一交易日貶1.32角。路透

外資持續提款，加上美元偏強，新台幣兌美元匯率今天盤中貶破32元整數心理關卡，創近三個月新低。中午暫收32.062元，較前一交易日貶1.32角，為4月初以來首度跌破32元大關。

匯銀人士指出，近期新台幣走勢明顯受到外資匯出影響，雖然台股今天早盤一度走高，但外資資金持續流出，推升美元買盤，使新台幣一路走弱。此外，時序進入上市櫃公司發放現金股利旺季，外資領取股息後匯回海外，也讓匯市持續承受貶值壓力。

市場人士分析，新台幣上周五盤中最低已來到31.995元，距離32元僅一步之遙，今天失守整數關卡並不意外。不過，32元附近仍可望吸引出口商逢高拋匯，加上中央銀行是否適度進場調節，將是下午及後續匯市觀察重點。若外資匯出壓力未見趨緩，新台幣短線仍可能維持偏弱整理格局。

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