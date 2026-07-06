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日本升息預期降溫壓抑日圓 國銀：短線留意 BOJ 干預風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓兌美元再度由160.4下跌至接近162，跌回先前部分漲勢。路透
日圓兌美元再度由160.4下跌至接近162，跌回先前部分漲勢。路透

日圓兌美元再度由160.4下跌至接近162，跌回先前部分漲勢。本國銀行分析指出，主要原因是日本工會總聯合會公布最終薪資數據顯示，今年薪資成長率為5.01%，低於去年的5.25%，使市場認為日本薪資增幅略有放緩，可能降低日本央行（BOJ）進一步升息或緊縮貨幣政策的壓力。不過，國銀認為，短線仍存在日本官方干預匯市的風險。

國銀認為，短線日本官方的干預風險將持續對匯價形成下行壓力。日本財務大臣片山皋月近日再度重申，若有必要，政府已準備好進場干預外匯市場，並強調將持續與美方官員保持協調，以因應匯率波動。

展望後市，國銀分析指出，官方干預預期仍是短線影響美元兌日圓的重要因素，若市場避險情緒升溫或干預訊號進一步增強，日圓仍有機會走升，中長期則可持續觀察日本央行政策動向及官方對匯市的表態，以及美國聯準會會議紀要。

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