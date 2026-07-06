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AI擴產、企業搶鎖低利率 5月公司債發行餘額衝破4.3兆元創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
近一年公司債及金融債發行餘額和年增率
近一年公司債及金融債發行餘額和年增率

企業資金需求持續升溫，帶動國內債券市場規模再寫新頁。中央銀行最新統計顯示，今年5月底公司債與金融債發行餘額雙雙改寫歷史新高，其中公司債發行餘額達4兆3,041億元，年增10.6%；金融債發行餘額則達1兆2,838億元，年增7.84%，顯示企業與金融機構透過資本市場籌資的趨勢持續升溫。

若觀察5月單月發債情況，公司債新發行金額達1,297.4億元，遠高於金融債的45.16億元，反映企業募資需求依舊強勁，也凸顯資本市場已成為大型企業重要的融資管道。

市場人士分析，公司債發行熱潮主要來自企業提前布局資金。一方面，企業希望趁市場利率仍具吸引力時，及早鎖定中長期融資成本，避免未來利率或金融市場波動提高募資成本；另一方面，也透過發行長天期公司債延長負債期限，降低未來集中到期所帶來的再融資壓力。因此，不少大型企業一次發債規模動輒百億元，就是希望提前備妥未來數年的營運與投資資金。

除了利率因素外，銀行授信政策趨於審慎，也是企業轉向發債的重要原因。近年全球金融監理持續強化，各銀行受到資本適足率、流動性管理及授信集中度等規範影響，對大型企業授信更加保守。尤其是不動產、半導體供應鏈、AI資料中心及綠能等資本密集產業，投資金額龐大，企業逐漸降低對銀行聯貸的依賴，轉而透過公司債直接向資本市場募資，形成由「間接金融」走向「直接金融」的趨勢。

AI投資熱潮更成為推升公司債發行的重要動能。市場人士指出，全球AI產業快速發展，帶動資料中心、GPU伺服器、電力設備、網路基礎建設及海外設廠等龐大資本支出，不少科技大廠年度資本支出增加數百億元，甚至突破千億元規模，單靠銀行貸款已難以完全支應，公司債因而成為最重要的融資工具之一。

從5月發債名單來看，國內多家重量級科技企業同步進場募資。其中，台積電發行公司債184億元，規模居冠；鴻海發債161億元，日月光投控也發行130億元，三大科技龍頭合計募資近500億元，顯示AI與全球擴產需求仍持續推升企業資金需求。而富邦人壽也在5月發行了200億元的公司債。

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