快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業發債潮升溫 無到期日次順位金融債利率衝4.5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金融機構積極透過資本市場充實營運資金及強化資本結構，進入6月後，國內銀行與金控旗下子公司發債力道明顯升溫。統計顯示，元大金、富邦金及中信金和凱基金等旗下子公司6月合計發行公司債及金融債逾700億元。若回顧5月，包括凱基金、富邦金、元大金及玉山金控旗下子公司發債金額逾400億元，累計5、6月金融機構發債總額已突破千億元，反映金融業持續透過債券市場籌措中長期資金。

值得注意的是，近期金融機構發行的無到期日次順位金融債利率維持高檔。其中，台北富邦銀行6月發行75億元無到期日次順位金融債，票面利率達4.5%；中國信託銀行也同步發行96億元同類型債券，利率同樣為4.5%，雙雙創下近期金融業發債利率高水準，也吸引市場高度關注。

市場人士指出，無到期日次順位金融債之所以能提供高於一般公司債、一般金融債甚至公債的殖利率，主要是因為投資人承擔更高風險，因此要求較高的風險溢酬作為補償。

首先，這類債券最大的特色是「沒有法定到期日」，理論上可永久存續，投資人無法要求銀行返還本金，只能期待發行銀行於首次可提前贖回日（Call Date）選擇買回，若銀行未行使贖回權，投資人可能需長期持有，因此資金流動性及期限風險均高於一般債券。

其次，無到期日次順位金融債的清償順位也較低。若銀行發生財務危機或進入清算程序，存款人及一般優先債權人均優先受償，其次才是一般次順位債，而無到期日次順位金融債通常屬於資本工具，順位更接近股權，一旦銀行資本不足，甚至可能面臨本金減記或轉換為普通股的風險，因此風險程度明顯高於一般金融債。

延伸閱讀

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

兩金融減稅優惠擬再延十年 立委皆提案延長至2036年底 財部：將評估

葉銀華／合併監理下的金控治理責任

中信銀行登上《The Asset》香港國際論壇 分享跨境融資實務經驗及解方

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

子女十年不聞不問能不給遺產嗎？蘇家宏律師：符合這要件合法剝奪

蘇家宏律師探討不孝子女是否可失去遺產繼承權，指出長期不理父母可能構成「重大虐待或侮辱」。他強調，具體情感背景須納入考量，並提倡親情珍貴。

公務員加薪4000元網路上罵爆、資深同仁卻滿意？短期與長期財務目標衝突：站在不同位置

公務員加薪方案引發熱議，雖然調薪幅度為4000元，但網路上卻充滿負評，指責不夠。資深公務人員多數表達滿意，顯示短期與長期財務目標的不同視角影響評價，反映出加薪對不同人群的財務壓力差異。

台積電法說會前 ASML 預計15日公布財報展望

台積電（2330）法說會前重要夥伴艾司摩爾（ASML）預計15日公布財報展望。ASML Holding NV預告將於2026年7月15日（星期三）公佈2026年第2季財務業績。新聞稿將於歐洲中部夏令時間 07:00 透過 GlobeNewswire 發布。

台股47K 曇花一現？「這些」電子要角倒戈 大盤由紅翻黑回測5日線

台股6日早盤開高走揚，在台積電（2330）領軍下，大盤指數一度大漲614.68點，重返47,000點大關。不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤由紅翻黑，盤中跌逾200點，47,000點關卡再度失守。

市場再爆輝達 Rubin Ultra 供應鏈不順 業界看3個月前瓶頸已克服

近期市場再爆輝達NVIDIA Rubin Ultra供應鏈不順並引述SemiAnalysis小作文指出受制於PCB載板與銅箔基板CCL廠供應瓶頸等議題，延後至再度拖累PCB族群股價包含載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、臻鼎（4958）、台光電（2383）等全數重挫。相關廠商皆不評論單一客戶訊息，不過，業界提到，相關市場傳出的瓶頸3個月前已流傳且已逐步克服，PCB載板大廠AI非蘋客戶群多元，下半年仍是PCB產業傳統旺季沒有改變並預期一線廠商下半年營運逐季走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。