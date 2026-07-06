金融業發債潮升溫 無到期日次順位金融債利率衝4.5%

金融機構積極透過資本市場充實營運資金及強化資本結構，進入6月後，國內銀行與金控旗下子公司發債力道明顯升溫。統計顯示，元大金、富邦金及中信金和凱基金等旗下子公司6月合計發行公司債及金融債逾700億元。若回顧5月，包括凱基金、富邦金、元大金及玉山金控旗下子公司發債金額逾400億元，累計5、6月金融機構發債總額已突破千億元，反映金融業持續透過債券市場籌措中長期資金。

值得注意的是，近期金融機構發行的無到期日次順位金融債利率維持高檔。其中，台北富邦銀行6月發行75億元無到期日次順位金融債，票面利率達4.5%；中國信託銀行也同步發行96億元同類型債券，利率同樣為4.5%，雙雙創下近期金融業發債利率高水準，也吸引市場高度關注。

市場人士指出，無到期日次順位金融債之所以能提供高於一般公司債、一般金融債甚至公債的殖利率，主要是因為投資人承擔更高風險，因此要求較高的風險溢酬作為補償。

首先，這類債券最大的特色是「沒有法定到期日」，理論上可永久存續，投資人無法要求銀行返還本金，只能期待發行銀行於首次可提前贖回日（Call Date）選擇買回，若銀行未行使贖回權，投資人可能需長期持有，因此資金流動性及期限風險均高於一般債券。

其次，無到期日次順位金融債的清償順位也較低。若銀行發生財務危機或進入清算程序，存款人及一般優先債權人均優先受償，其次才是一般次順位債，而無到期日次順位金融債通常屬於資本工具，順位更接近股權，一旦銀行資本不足，甚至可能面臨本金減記或轉換為普通股的風險，因此風險程度明顯高於一般金融債。