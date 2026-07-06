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群益證打造金融友善環境 獲無障礙網頁AAA最高認證標章

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
群益金鼎證券積極推動金融友善環境，金融友善服務專區獲數位發展部無障礙 AAA 級標章。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券積極推動金融友善環境，金融友善服務專區獲數位發展部無障礙 AAA 級標章。圖／群益金鼎證券提供

群益金鼎證券為落實「以人為本」的普惠金融精神，積極致力於消除數位落差，特別設置「金融友善服務專區」網頁並榮獲數位發展部「無障礙網頁AAA級標章」，成為證券業中極少數達成此最高技術規範的業者。群益透過嚴謹的介面優化與國際標準接軌，確保視覺、聽覺障礙的使用者，皆能順暢、平等地獲取投資資訊。體現了群益金鼎證券在追求數位轉型的過程中，始終堅持「金融服務零距離」的社會承諾。

群益金鼎證券積極推動金融友善環境，在數位平台方面，將取得無障礙標章作為推動目標，落實數位金融服務包容性指引的宗旨「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」，依照使用者的需求與偏好，設計操作簡便、介面清晰易懂的數位金融服務平台，以減少使用者在過程中可能面臨的困難或障礙，不僅展現專業與服務品質，更讓客戶真正感受到貼心、安心且便利的數位金融服務。

群益金鼎證券為強化數位平權，不讓視覺、聽覺的限制，成為操作網頁的阻礙，進而持續優化無障礙網頁「金融友善服務專區」，為打造友善介面，針對文字大小、行高間距、文字對比度以及定位點、快捷鍵等功能都做了嚴謹的設計，並符合國際標準WCAG 2.1 規範，獲數位發展部 AAA 級標章，成為少數符合此最高規範之證券業者。

「金融友善服務專區」考量高齡及弱勢族群之數位落差，不僅在介面上提升便利及友善，在功能上，為落實可感知性原則，全網站提供語音播放功能，另外針對外籍人士開戶也提供示範影片，並提供字幕；為落實可操作性原則，介面可透過鍵盤操作，亦可依縣市、地區快速查找服務據點，各分公司亦清楚列示相關友善設施，方便有需要的民眾使用，提升使用便利性及使用意願。

群益金鼎證券為落實企業社會責任，達成金融平權及普惠金融之目標，期望每位客戶都能平等、順暢地使用網站，並以簡單易懂的方式獲取相同的資訊與金融服務，將持續推動並優化軟硬體設備及環境，確保每位客戶都能享有平等且具溫度的金融服務。

群益

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