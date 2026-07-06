瑞銀資產管理《第32屆年度儲備管理者調查》 通膨與殖利率風險升溫

瑞銀資產管理發布《第32屆年度儲備管理者調查》（UBS Annual Reserve Manager Survey 2026）結果，揭示全球主要央行與主權機構在通膨、利率與地緣政治風險升高下，如何重新評估貨幣與資產配置方向。

調查彙整約30家主要央行的觀點，為投資人提供觀察官方資金流向的重要參考。結果顯示，儲備管理者正把焦點重新轉向持續性通膨、長天期殖利率走升、美元長期角色，以及歐元、人民幣、黃金與股票等多元配置機會。

今年調查除延續年度常規問題外，亦新增美國與地緣政治專題，涵蓋川普第二任期下的政策環境、美元走勢，以及Warsh領導下聯準會獨立性等議題，進一步凸顯政策變化對全球資產配置與風險管理的影響。

瑞銀資產管理全球主權市場策略與諮詢主管 Massimiliano Castelli 評論今年RMS活動表示：「今年最大的變化，是通膨與長天期殖利率走升重新成為市場關注核心。對儲備管理者而言，這些因素如今已成為主要總體風險，其重要性甚至超越地緣政治因素。儲備管理者對美元長期前景的憂慮升高，但目前仍沒有可信替代貨幣能完全取代美元作為全球金融體系錨定貨幣的角色。我們正逐步邁向更趨多極化的貨幣體系。歐元與人民幣是持續多元化趨勢下最突出的受惠者。」

這次調查顯示，82%受訪者將持續性通膨及／或長天期殖利率失控上升列為首要全球總體風險，凸顯投資組合需強化通膨與利率風險控管。資產配置多元化持續推進：被動式股票納入央行合格投資範圍的比例已達48%，且35%受訪者計畫未來一年以淨額增持，明顯高於前一年的12%。成熟市場與新興市場股票並列未來五年風險調整後預期報酬首位；美股及「Magnificent 7」科技股被視為相對表現最強資產，反映市場對AI轉型的高度信心。黃金與抗通膨債券需求仍強，持續扮演總體避險工具。