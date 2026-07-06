台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

台股行情火熱，市場資金緊俏。中央銀行今年以來定期存單未到期餘額明顯下降，市場資金獲得挹注。央行統計，去年底定存單未到期餘額為七兆四二三六億元，至上周五降至六兆三一五九億元，等於央行上半年釋放資金活水超過一兆元。

財經官員指出，這波資金緊俏，不是市場沒有錢，而是資金都流向股市。此外，除了投資人把存款搬進股市，也有不少人透過信貸、理財周轉金、質押跟房屋增貸等俗稱「四貸同堂」的方式投入市場，銀行體系內可供其他用途調度的額度因此變得更吃緊。

央行公開市場操作是調節市場資金的重要工具，主要透過發行或收回定期存單進行。當央行增加發行定存單，銀行資金被央行吸收，市場資金就會減少；反之，若央行減發定存單，或讓到期定存單不再續發，資金就會回到銀行體系，等於向市場釋出流動性。因此，觀察定存單未到期餘額變化，可看出央行是偏向資金寬鬆或緊縮。

據悉，央行總裁楊金龍早已注意到市場資金緊俏的現象，內部甚至評估，即便央行不升息，資金的緊迫程度也等同升息。更進一步說，央行反而擔心股市資金需求排擠到企業實際融資。也因此從年初開始一路「放水」，光以六月為例，釋放資金就超過三七五○億元。

大型行庫主管指出，第一線感受最明顯的是，現在資金不是單純「貴」，而是「重新調配重要性」。銀行一方面要配合不動產貸款集中度下降，房貸成數、撥款速度自然比過去保守；另一方面，企業周轉金需求也增加，特別是中小企業、傳產業者，但若沒有大型企業信用條件或明確訂單支撐，銀行撥款的意願不如以往。「因為股市投資需求更高又更有利潤」。

該主管說，過去房貸、企業授信、一般周轉金，只要條件合格，大致還能照正常節奏承作，但現在股市資金需求提升，排擠到一般產業與民眾貸款，「不是不能借，而是審得更嚴、等得更久、條件更硬」。

對購屋族來說，最直接影響是房貸排隊、利率加碼、貸款成數不如預期；對中小企業來說，則是短期周轉、展店或實際需求資金取得難度提高。也因此，市場資金緊俏已不只是金融市場現象，而是逐漸反映到實體產業與民眾資金需求。

金融圈人士認為，這波現象凸顯台股行情對資金磁吸效應太強。當資金持續往報酬率最高的地方流動，銀行體系雖然仍有資金，但能分配給房貸、中小企業與一般產業的空間就會被壓縮。央行今年以來持續透過定存單操作調節市場資金，也反映出市場流動性恐怕不若過去穩健。