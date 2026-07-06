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元大日圓利變險 多元配置

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」最低80萬日圓即可規劃，投保即享有終身壽險保障至111歲。元大人壽／提供
「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」最低80萬日圓即可規劃，投保即享有終身壽險保障至111歲。元大人壽／提供

近來日圓匯率屢探新低，日本殖利率與經濟環境持續走揚，加上全球資產配置需求升溫，國人持有日圓資產的需求倍增。元大人壽洞見趨勢，獨家推出市場首張以日圓計價的傳統型保單 -「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，希望協助民眾以穩健的方式參與日圓配置缺口，完善布局多元資產配置。

根據日本觀光廳統計資料，今年1至3月台灣旅客赴日消費金額排名高居各國之冠，顯示國人從資產配置到旅遊觀光對日本市場的高度關注。

「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」最低80萬日圓即可規劃，投保即享有終身壽險保障至111歲，可依自身規劃，選擇躉繳或2年期繳費的方式投保，快速完成日圓資產布局；商品採利率變動設計，保戶有機會享有增值回饋分享金，加速資產累積。

若有傳承規劃需求，可將身故保險金及完全失能保險金選擇分期定期給付，搭配指定受益人，兼顧資產傳承與家庭保障，讓家庭傳承計畫更妥善周延，照顧摯愛無後顧之憂。

因兼具保障與資產累積特色， 「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」上市以來深受市場肯定，為感謝廣大客戶的支持，元大人壽現正舉辦「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，符合條件的保戶即可參與抽獎，獎項包含日本東京雙人來回機票等超過300個獎項，活動至8月31日止。

元大人壽提醒民眾在布局外幣資產時，除掌握市場機會外，應綜合評估長期的匯率波動風險與自身財務規劃需求，才能讓資產發揮最大效益。元大人壽以保險保障為核心價值，持續研發符合市場趨勢的保險商品，透過穩健資產累積、多元配置的優質保險方案，滿足客戶在不同人生階段中的資產規劃，成為客戶心中穩定安心的力量。

元大 保單 日本

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