聽新聞
0:00 / 0:00

房貸轉嚴…銀行挑客戶 預售屋銷售急降

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
永慶房產集團統計，二○二三年以前，全台預售建案平均銷售率仍有八成二，二○二四年降至百分之五十四點八，但去年至今年六月止，全台平均銷售率只剩百分之廿四點五。 記者余承翰／攝影
永慶房產集團統計，二○二三年以前，全台預售建案平均銷售率仍有八成二，二○二四年降至百分之五十四點八，但去年至今年六月止，全台平均銷售率只剩百分之廿四點五。 記者余承翰／攝影

市場資金緊俏，壓力正快速反映在房貸預售屋市場。台股行情熱絡，資金明顯往股市，銀行可供一般房貸調度的額度緊縮，房貸不再只是「排隊等撥款」，而是進入「銀行挑客戶、設門檻」階段，也讓預售屋銷售率急速下滑。

永慶房產集團統計，二○二三年以前，全台預售建案平均銷售率仍有八成二，二○二四年降至百分之五十四點八，但去年至今年六月止，全台平均銷售率只剩百分之廿四點五。

銀行主管表示，股市吸走存款與信用資源，企業端也有周轉金需求，銀行同時還要控管不動產放款集中度，房貸自然被排到更後面。此時銀行最重視的是客戶收入、職業穩定度、資產規模與往來貢獻，條件好的客戶仍有機會貸到，但一般買方取得資金的難度明顯升高。

據統計，台北市預售建案平均銷售率仍有四成五，新北市近四成，主要是雙北買方資產條件、收入水準與銀行往來基礎相對較佳；但桃園以南幾乎全面跌破兩成，桃園市百分之十八點六、新竹縣市百分之十六點九、台中市不到兩成、台南市百分之十八點八，高雄市更只剩一成二。房產業者說，買方都不確定自己貸不貸得到錢，自然下手態度保守。

永慶彙整銀行放款狀況，除台銀仍維持收支比要百分之一八○外，土銀、華銀由總行管制中，一銀甚至六月申請要等到九、十月才能撥款；民營銀行則更重視是否為往來戶、資產規模與存款貢獻，甚至只做ＶＩＰ客戶。行庫主管不諱言，就是因為信貸、周轉金等股市相關貸款占位導致。

房貸緊縮也反映在餘屋壓力。永慶統計，全台預售建案待售餘屋已達十三點六七萬戶；全台待售總銷金額估達兩兆四五○○餘億元。若以去年預售屋交易量估算，全台待售餘屋約需三點八年去化，其中台南更需六年，高雄達八點三年。

房產業者指出，這波預售屋急凍，關鍵不只是房價高，而是資金緊張後，銀行不再積極供應房貸。當資金往股市與高信用客戶集中，一般購屋族被迫排隊，預售屋也成為這波資金排擠下最直接受傷的市場。

房貸 預售屋 台銀

延伸閱讀

槓桿投資警訊4／化解危機 銀行嚴把關

槓桿投資警訊1／全民瘋台股 「四貸同堂」藏地雷

金融業賺翻了！前五月獲利衝破7,500億元 配息籌碼更厚

槓桿投資警訊2／學者：槓桿操作 最大風險來源

相關新聞

經部預估…AI吃電 夜尖峰供電壓力大

在半導體及ＡＩ發展趨勢下，經濟部預估未來十年全國電力平均成長百分之二點五，其中夜尖峰平均成長率更達百分之二點七。能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因ＡＩ資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉，使夜尖峰用電成長更為明顯，對調度及供電形成壓力。

金融三業大賺 證券業獲利占比首衝兩成

金管會統計，今年前五月銀行、保險以及證券期貨投信等金融三業稅前盈餘七五六九億元，創史上同期新高、年增二點三倍，且已達二○二四年全年兆元獲利的七成。法人指出，隨獲利與資本利得齊增，金融業未來配息空間可望擴大。

房貸轉嚴！銀行挑客戶 預售屋銷售急降

市場資金緊俏，壓力正快速反映在房貸與預售屋市場。台股行情熱絡，資金明顯往股市，銀行可供一般房貸調度的額度緊縮，房貸不再只是「排隊等撥款」，而是進入「銀行挑客戶、設門檻」階段，也讓預售屋銷售率急速下滑。

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

在全球政經環境快速變動、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險與科技創新交錯影響下，高資產族群在財富管理上正面臨前所未有的挑戰。過往以短期交易為導向的投資思維，已逐步轉向以分散配置、流動性控管與長期布局為核心的策略，反映財富管理正走向著重「韌性與延續性」的結構轉變。在此趨勢下，財富管理的內涵亦同步擴展。對高資產家族而言，「傳承規劃」不再只是資產移轉，已成為整體財富管理不可或缺的一環，並與投資決策相互影響。為進一步掌握此一脈絡，本次調查即從「投資」與「財富規劃」兩大面向出發，系統性檢視高資產家族在不確定環境下的資產配置行為，以及家族治理與跨世代延續的關鍵議題。 瑞士隆奧銀行攜手策略聯盟夥伴發布2026年《亞太高資產調研報告》，針對來自澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國及菲律賓等九大市場、逾390位高資產人士進行訪查。報告以「投資決策」與「財富規劃」為兩大分析主軸，從全面性資產配置策略到長期家族傳承，全面檢視高資產家族在高度不確定環境下的因應方式。其中，投資面著重資產配置邏輯、風險分散與市場應變能力；財富規劃面則聚焦家族治理架構、決策機制及跨世代銜接安排。研究顯示，隨著市場波

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

台股行情火熱，市場資金緊俏。中央銀行今年以來定期存單未到期餘額明顯下降，市場資金獲得挹注。央行統計，去年底定存單未到期餘額為七兆四二三六億元，至上周五降至六兆三一五九億元，等於央行上半年釋放資金活水超過一兆元。

解決失衡 南韓擬用晶片稅成立基金

南韓總統秘書室幕僚長姜勳植昨天表示，為確保未來國家成長的引擎，政府將設立「因應未來基金」（Future Response Fund），而基金的資金來源，則來自南韓晶片產業近來激增的稅收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。