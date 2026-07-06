外溢保單Q1保費增119%

近期國內外溢型保單銷售大幅成長，根據金管會統計，今年第1季外溢保單新契約保費收入達243.2億元，較去年同期大增119%，創歷年同期新高。六大壽險也紛紛推出特色外溢商品，有的鎖定血糖控制，有的鼓勵健檢，積極打造健康管理生態圈。

金管會統計，今年第1季已有15家壽險公司、共316張外溢保單經核准及備查，新契約銷售件數達36萬3,831件，年增44%；新契約保費收入243億1,510萬元，較去年同期大增119%，創歷年同期新高。今年第1季外溢保單銷售前三名的公司，分別為國泰人壽18.99萬件、216.79億元；南山人壽11.5萬件、12.02億元；富邦人壽3.3萬件、6.62億元。

近期六大壽險陸續推出結合外溢機制的商品，如國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」，首創「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出及退化疾病提供「三合一」抗老保障；新光人壽預計推出針對健康相關大數據，給予外溢保費折減的「全方位外溢型保單」，規劃內含基因檢測等加值服務；富邦人壽「智糖人生定期健康保險」，可承保糖尿病前期與第二型糖尿病患者，並首創血糖控管分級回饋機制，保費最高可享40%折扣。

南山人壽推出「實健溢百住院醫療終身保險」，導入外溢機制，保戶若健康檢查達S級體位，自第三保單年度起適用1.05的健康促進係數；台灣人壽推出女性專屬防癌商品「鳳守愛防癌定期健康保險」，保戶只要每周達成至少兩次運動紀錄，次年度即可享有保費折減，最高可折抵6%；凱基人壽定期防癌健康險「愛有溢靠防癌定期健康保險」，鼓勵保戶養成健檢、洗牙等習慣，最高可享11%續期折減。