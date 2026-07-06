中信銀海外布局 強化財務管理

全球供應鏈重組與企業海外布局趨勢持續加速，東南亞及印度已成為台商拓展產能與市場的重要據點。中國信託銀行新加坡分行副總雷憶慈於國際金融媒體《The Asset》（財資）舉辦的「重構財資管理與金融，邁向全球布局」國際論壇中，以「尋求新興機會，降低跨境風險」為題，與香港嘉鴻物流國際控股公司財務長Angus Tseng共同探討企業海外布局過程中的跨境風險管理及融資策略。

雷憶慈觀察，近年企業進入東協市場後，面臨的不僅是匯率波動，更包括在地融資成本、資金流動性及外匯管制等挑戰。舉例而言，印尼盾等東協本幣的融資成本原先可能僅4%，但當企業面臨突發性資金短缺時，利率極可能在瞬間飆升至10%。建議企業必須更看重財務部門的專業建議。

嘉鴻物流財務長Angus Tseng則從企業實務經驗呼應上述建議，在利率與匯率波動加劇的環境下，公司的財務管理已從傳統後勤支援角色逐漸轉型為企業決策的重要環節。外匯決策也須改為每周檢視，以維持營運韌性並保障獲利能力。

於風險管理方面建立，雷憶慈與Angus Tseng不約而同談及企業需優先建立「自然避險（Natural Hedge）」機制。雷憶慈表示，自然避險是企業管理匯率風險的重要策略之一。企業在拓展海外市場時，須留意商業合約中可能隱含的匯率風險，並於交易談判初期即納入財務評估，避免因合約條件設計而承擔額外風險。

針對跨境融資安排，雷憶慈建議企業可採取長短期資金管理並行策略。此外，面對全球利率環境變化，企業亦可視市場條件靈活評估不同幣別的融資機會，優化整體資金成本結構。