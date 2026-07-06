定存單未到期餘額大減 央行今年來放水逾兆元

台股行情火熱，市場資金嚴重緊俏。央行今年以來定期存單未到期餘額明顯下降，市場資金獲得挹注。根據央行資料，去年底定存單未到期餘額為7兆4,236億元，至上周五（3日）降至6兆3,159億元，等於央行釋放資金活水超過1兆元。

財經官員指出，這波資金緊俏，不是市場沒有錢，而是資金都流向股市。此外，除投資人把存款搬進股市，也有不少人透過信貸、理財周轉金、質押跟房屋增貸等方式投入市場，銀行體系內可供其他用途調度的額度因此變得更吃緊。

據悉，央行總裁楊金龍早已注意到此狀況，內部甚至評估，即便央行不升息，資金緊迫程度也等同升息。更進一步說，央行反而擔心股市資金需求排擠到企業實際融資。也因此從年初開始一路放水，光以6月為例，釋放資金就超過3,750億元。

大型行庫主管坦言，第一線感受最明顯的是，現在資金不是單純「貴」，而是「重新調配重要性」。銀行一方面要配合不動產貸款集中度下降，房貸成數、撥款速度自然比過去保守；另一方面，企業周轉金需求增加，特別是中小企業、傳產業者，但若沒有大型企業信用條件或明確訂單支撐，銀行撥款意願不如以往。「因為股市投資需求更高又更有利潤」。

該主管說，過去房貸、企業授信、一般周轉金，只要條件合格，大致還能照正常節奏承作，但現在股市資金需求提升，排擠到一般產業與民眾貸款，「不是不能借，而是審得更嚴、等得更久、條件更硬。」

對購屋族來說，最直接影響是房貸排隊、利率加碼、貸款成數不如預期；對中小企業來說，則是短期周轉、展店或實際需求資金取得難度提高。也因此，市場資金緊俏已不只是金融市場現象，而是逐漸反映到實體產業與民眾資金需求。