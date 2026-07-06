中信銀赴港 交流三議題

中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖、金融商品行銷處處長邱英明，及新加坡分行副總經理雷憶慈近日出席國際金融媒體《The Asset》於香港舉辦「重構財資管理與金融，邁向全球布局」論壇擔任講者，針對跨境融資、風險管理與永續金融等關鍵議題，提供企業重構財資管理與金融，邁向全球布局的建議。

該國際論壇吸引近百位國際專業人士參與，中信銀共襄盛舉，現場交流熱絡。

邱英明於開場主題演講中分享，台灣前250大中型企業總資產已達2.89兆元，創歷史新高，企業營運幣別亦由過去二至三種幣別增加為五至六種，匯率、利率與流動性管理的複雜度大幅提升。近年中國大陸企業的國際化步伐也正複製此一模式，並呈現「規模更大、速度更快、時間更緊迫」的趨勢。邱英明強調，未來企業競爭力不只取決於能否成功走向海外市場，更取決於資金與風險管理能力能否與營運布局並行。

於「尋求新興機會，降低跨境風險」分組論壇活動中，雷憶慈指出，針對企業短期資金需求，自然避險機制往往是最務實的策略起點。在長期資金需求方面，中信銀協助企業運用跨境融資、換匯及衍生性金融工具，把握不同貨幣與市場周期所帶來的融資機會。隨著市場波動加劇，避險機制已逐漸成為聯貸案件中的標準要求。

「引導資本邁向綠色金融的轉型」分組論壇中，由廖淳霖與富達國際代表 Lei Zhu、旭智資本創辦人Ray Fung及香港私募股權公司Templewater合夥人Baidi Li等產融領袖進行對談。廖淳霖分享中信銀於台灣離岸風電等大型綠能融資的成功經驗，及推動綠色金融國際化過程中所面臨的挑戰，與帶動新一波綠色基建投資機會的觀察。

中信銀表示，在企業全球化、供應鏈重組及永續轉型三大趨勢交織下，金融機構的角色已從資金提供者延伸為企業長期布局的策略合作夥伴。未來中信銀將持續透過跨境融資、風險管理及永續金融等專業能力，協助企業在全球布局的同時強化金融韌性。