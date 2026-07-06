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保險小百科／海域活動綜合險 特定事故有理賠
時序入夏，民眾參與衝浪、各類水上摩托車等相關海域遊憩活動機會增加，海域遊憩活動與一般旅遊活動所面臨風險不同，金管會已請產險公司開發「海域活動綜合保險」專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保意外事故保障外，特別針對民眾從事特定海域活動時可能面臨之特定事故如：潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等所致身故、失能及醫療費用損失，提供保險保障。
海域活動綜合保險目前已提供多元投保管道供民眾選擇，包括向保險公司臨櫃投保、透過網路及業務員投保等方式，如有相關投保需求或問題，可於中華民國產物保險商業同業公會官網建置「海域活動保險專區」查詢相關商品條款及承保公司聯絡窗口等資訊。
金管會提醒民眾於從事海域遊憩活動前，除了應該注意安全及充足準備之外，亦可事先投保相關保險商品，以協助移轉風險，投保前詳閱保單條款，充分瞭解契約內容、給付項目及其除外責任。
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