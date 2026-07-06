預開型安養信託 把未來安頓好

一名李小姐事業有成，預計再過幾年退休，她思考自己年紀愈來愈大，如果行動不便，未來可能需要請看護或者入住安養機構，但由於還不急迫，對於信託管理運用方式、給付的項目及金額，暫時還沒想好相關細節，於是先辦理預開型安養信託，此舉能滿足李小姐現階段的狀況，提前做好因應未來風險的準備。

隨著台灣邁入超高齡社會，退休後「錢怎麼用、誰來管」成為關鍵課題。兆豐銀行指出，安養信託的核心在於「把未來先安排好」，建議民眾可自55歲起採預開型規劃，先建立信託架構，再依個人與家庭需求逐步規劃資產配置與照護安排，即使尚未完全決定所有細節，也能建立保障，讓晚年生活提前有保障，減輕後續壓力。

兆豐銀行指出，民眾在規劃安養信託過程中，可先評估自身及家人的資產狀況、健康與照護需求，並設定信託目標；透過專業受託人的協助，將現金、投資、保單等資產納入統一信託安排，不僅確保資金專款專用、醫療與照護支出穩定無虞，同時降低詐騙風險。

此外，客戶也可以依家庭與生活型態，彈性規劃給付方式與頻率，如定期生活費或醫療照護支出，並保留調整空間，以因應未來變化。整體而言，安養信託不僅是資產管理工具，更是將晚年生活「提前設計好」的制度化安排，讓自己安心、也讓家人更放心。

預開型安養信託與傳統安養信託有何不同？台灣企銀也表示，傳統安養信託在簽約時即須將資金一次性交付信託，同時於簽約後開始支付信託管理費並啟動定期撥付機制，適合年事已高或確實有照護需求的長者。

而預開型安養信託，在尚未啟動定期撥付前不會產生信託管理費，資金也無須簽約後一次到位，客戶可以在身體健康時預先規劃並累積資產，待退休後或不幸發生失能、失智狀況時，才正式啟動定期撥付照護金並支付信託管理費，適合退休族群、單身或頂客族及注重財產安全的健康高齡者。若以退休規劃為前提，建議及早辦理預開型安養信託。

台灣企銀指出，以近年市面及本行實務觀察，預開型安養信託在申辦人數與成長速度上皆明顯超越傳統安養信託，主要因其申辦門檻低、未啟動撥款前無管理費負擔、具備防詐功能，是極佳的風險防範工具。

隨著高齡化速度加快，加上金管會持續推動高齡金融政策，安養信託已從過去的「觀念推廣」，逐步邁向「需求驅動」，市場成長動能明確。根據兆豐銀行觀察，未來發展將呈現三個趨勢：第一，客戶需求將由單純資產保全，進一步轉向整合照護與財務規劃；第二，信託服務由標準化商品走向客製化設計；第三，醫療、長照等資源更緊密結合，形成完整的支持高齡生活網絡。

台灣企銀則認為，未來的安養信託市場將呈現普遍化與模組化兩大趨勢。首先，信託將不再僅限於富人，而是轉變為全民必備的社會安全守門員；其次是模組化，未來高齡客戶的需求將從個人安養延伸至家族財富傳承。