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專家教你保／樂齡醫療保障 建構「黃金三角」

經濟日報／ 蔡佩芬
凱基人壽駿山通訊處襄理蔡佩芬。凱基人壽／提供
凱基人壽駿山通訊處襄理蔡佩芬。凱基人壽／提供

台灣邁入超高齡社會，長壽已是日常。我們都期盼老後能「活得久、活得好」，不成為家人包袱；但是面對醫療科技進步伴隨的龐大自費醫療與長照成本，這份美好期盼需用實際行動守護。面對未知的開銷，保障該怎麼買，才能把有限預算精準花在刀口上？

其實，沒有不好的保單，只有適不適合自己現階段的保障。在有限的預算下精準布局是全民必修課題。建議可從以下面向著手，建構老後生活品質的「黃金三角」：

一、基礎底座：

終身險與定期險搭配。許多人在保障規劃初期考量預算及高CP值，往往傾向選擇保費低、保額高的定期險，如：一年期險，這能解決當下的風險缺口，卻忽略一年期險的保費會隨著年齡增長而飆升，且多有最高續保年齡上限（通常為75歲或80歲）。當步入老後生活、最需要醫療資源時，保單倘若面臨終止，將會是何等無助？因此建議在經濟允許下適度配置「終身醫療險」，限期繳費買斷終身保障，確保退休後醫療防護不中斷。

二、重症防禦：

轉嫁高額醫療開銷。新式療法如標靶藥物等常產生龐大支出，「實支實付醫療險」可填補健保不給付的自費項目，但多須「住院且有實際醫療支出」。為補足缺口，「一次給付型癌症險或重大傷病險」就顯得格外重要。這類險種能在確診初期提供大筆理賠金，可靈活運用於自費療程，並作為治療期間「收入中斷」的安家補貼，確保全家人的生活步調不崩盤。

三、尊嚴防線：

及早布局長照險。「失能與長期照顧」是可怕的隱形風險。據統計，國人平均需要長照的時間達8.2年，一旦不幸進入長照狀態，每月基本照護費約3萬至8萬元。這條漫長歷程若無保險支撐，恐將成家人沉重的財務與心靈枷鎖。趁年輕體況佳及早規劃補強，才能在脆弱時刻撐起保護傘，享有尊嚴的照護品質。

樂齡醫療保障的理想藍圖，除了依據自身的經濟能力盡早安排，更應養成約每二至五年重新盤點並適時調整缺口，定期健檢保單的習慣。掌握「趁早布局、終身打底、實支轉嫁」的原則，量身打造最專屬防護，就能無懼歲月挑戰，安心擁抱優雅的樂齡生活。

（本文由凱基人壽駿山通訊處襄理蔡佩芬提供，記者黃于庭採訪整理）

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