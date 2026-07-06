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投資型保單三大主流類型商品 受青睞

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
市場上投資型保單逐漸聚焦於月配息型、類全委代操型及美元計價投資型保單，形成新一輪產品競爭版圖。聯合報系資料照
市場上投資型保單逐漸聚焦於月配息型、類全委代操型及美元計價投資型保單，形成新一輪產品競爭版圖。聯合報系資料照

投資型保單從「銷售商品」轉型為「資產管理工具」的趨勢下，市場上投資型保單產品也逐漸聚焦三大主流類型，包括月配息型、類全委代操型，以及美元計價投資型保單，形成新一輪產品競爭版圖。

首先，月配息型投資型保單持續受到退休族群青睞。安聯人壽最受市場歡迎的月配息型投資型保單為「吉利發發」系列（包含年金險與壽險），「吉利發發」是安聯人壽近年極受歡迎的投資型保單，主打連結特定熱門標的（如安聯收益成長基金）來提供每月資產撥回（即類月配息）功能，適合作為打造現金流的工具之一。

其次，類全委投資型保單則以「專業代操」為核心特色，國泰人壽：「月月泰利」、「月月永溢」系列變額年金／壽險，為近年市場上屢創百億銷售佳績的指標商品。由壽險公司或投信團隊統一管理投資帳戶，依市場變化進行動態調整配置。此類商品最大優勢在於降低投資人自行選擇基金或進出市場的難度，並透過制度化風險控管機制，減少情緒性交易影響。對於缺乏時間管理投資組合的上班族與中高資產客群而言，類全委保單提供較完整的資產管理解決方案。

第三，美元計價投資型保單則受惠於美元高利率環境與全球資產配置需求升溫，持續成為市場焦點。 例如台灣人壽今年5月推出「美利33美元終身壽險」，以美元計價，降低單一貨幣風險，有利國際資產布局，亦兼具保障與傳承功能，除有終身壽險保障，並可指定身故受益人，提前為家人預備傳承規劃，讓保障、資產累積與傳承一次到位。

台灣人壽 國泰人壽

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