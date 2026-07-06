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投資保單 躍資產配置工具

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

全球股市波動加劇、AI人工智慧投資題材持續發燒，加上市場始終存在對美國聯準會未來開啟降息循環的預期，投資型保單近期出現明顯回溫跡象。壽險業者與銀行通路普遍指出，投資型保單已從過去偏向銷售導向商品，逐步轉型為「資產配置工具」，在高資產與中產族群間重新獲得關注。

市場人士分析，當前投資型保單熱度回升，主要受到三大因素推動：第一，AI與科技股帶動全球資本市場結構性行情，使長期成長型資產重新受到青睞；第二，利率維持高檔但可能進入調整周期，使固定收益與成長資產配置需求增加；第三，民眾對退休規劃與現金流安排需求上升，帶動兼具保障與投資功能的保險商品回溫。

業界觀察指出，儘管投資型保單市場回溫，但產品選擇標準已與過去明顯不同。現階段投資人更關注三大關鍵因素，包括內扣費用透明度、投資標的品質，以及長期資產配置能力。

其中，內扣費用結構成為市場最重要評估指標之一，包括保單管理費、投資帳戶費用及各項行政成本。費用透明度愈高的商品，愈容易獲得市場信任。

其次，投資標的是否具備長期穩定性與全球分散配置能力，也成為投資人關注焦點。相較過去偏重單一市場或高波動標的，現階段市場更傾向選擇全球ETF、多元資產基金等成熟配置架構。

第三，長期資產配置能力則反映商品是否具備跨市場調整、風險控管與股債再平衡機制，這也成為投資型保單從「銷售商品」轉型為「資產管理工具」的關鍵差異。

業界普遍認為，投資型保單市場將持續受惠於三大長期趨勢，包括高齡化社會帶動退休理財需求、全球資本市場波動增加，以及高資產族群對資產配置與傳承工具的需求上升。

投資型保單已從過去單純的保險+投資結合商品，逐步轉型為結合保障、資產配置與現金流規劃的綜合型金融工具。在AI投資熱潮與全球資產重組趨勢推動下，市場預期投資型保單將持續成為壽險業與財富管理通路的重要成長動能。

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