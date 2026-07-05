中信銀行登上《The Asset》香港國際論壇 分享跨境融資實務經驗及解方

國際金融媒體《The Asset》（財資）日前於香港舉辦「重構財資管理與金融，邁向全球布局」國際論壇，特別邀請中國信託銀行共襄盛舉，由中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖、金融商品行銷處處長邱英明及新加坡分行副總經理雷憶慈擔任講者，與國際級企業代表及金融同業共同探討全球供應鏈重組持續加速的背景下，企業財務與資金管理所面臨的挑戰出現顯著轉變，並針對跨境融資、風險管理與永續金融等關鍵議題分享觀點，提供企業重構財資管理與金融，邁向全球布局的建議，論壇吸引近百位國際專業人士參與，現場交流熱絡。

中國信託銀行行銷處處長邱英明於開場主題演講中分享，過去四十年，亞洲企業歷經多波跨境布局，從中國大陸市場深化、進入東南亞，乃至近年「中國加一」全球分散策略，供應鏈與營運據點已高度國際化，然而，多數企業內部的資金與風險管理架構仍延續原本的單一市場思維，形成「跨國曝險，但缺乏跨國財務架構」的現象。

邱英明指出，臺灣前250大中型企業總資產已達新臺幣2.89兆元，創歷史新高，企業營運幣別亦由過去二至三種幣別增加為五至六種，匯率、利率與流動性管理的複雜度大幅提升。近年中國大陸企業的國際化步伐也正在複製此一模式，並呈現「規模更大、速度更快、時間更緊迫」的趨勢，邱英明強調：「供應鏈已經全球化，金融能力必須同步跟上。」未來企業競爭力不只取決於能否成功走向海外市場，更取決於資金與風險管理能力能否與營運布局並行。

針對企業如何因應此一挑戰，邱英明提出三項建議。首先，融資規劃應從源頭納入風險思維。企業在評估母國融資、當地融資及多幣別資金配置時，即應同步考量匯率與利率曝險，從源頭降低風險，而非於交易完成後才尋求避險；其次，避險工具應依曝險特性選擇。針對流量曝險與存量曝險，應分別搭配遠期外匯、換匯交易等適當工具，並將融資與避險整合思考，而非分開決策；最後，企業應盡早建立整合式金融管理架構。統籌全球資金、融資與風險管理，讓財務部門在海外投資決策初期即參與規劃，才能真正發揮跨市場綜效。

於「尋求新興機會，降低跨境風險」分組論壇活動中，中國信託銀行新加坡分行副總經理雷憶慈進一步分享跨境風險管理的實務觀察。雷憶慈指出，針對企業短期資金需求，自然避險機制往往是最務實的策略起點，透過收入與支出幣別的匹配即可有效降低匯率風險。在長期資金需求方面，中國信託銀行協助企業運用跨境融資、換匯及衍生性金融工具，把握不同貨幣與市場週期所帶來的融資機會。隨著市場波動加劇，避險機制已逐漸成為聯貸案件中的標準要求，企業對風險管理及衍生性商品的接受度也明顯提升，反映跨境金融管理已從選項升級為必要能力。

另一方面，主辦單位亦舉辦「引導資本邁向綠色金融的轉型」分組論壇，探討永續金融與資本配置。由中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖與富達國際（Fidelity International）代表Lei Zhu、旭智資本（Albamen Capital）創辦人Ray Fung及香港私募股權公司Templewater合夥人Baidi Li等產融領袖進行對談。

廖淳霖分享中國信託銀行於臺灣離岸風電等大型綠能融資的成功經驗，以及推動綠色金融國際化過程中所面臨的挑戰，引起其他講者進一步分享針對能源安全、企業減碳需求及人工智慧發展，如何帶動新一波綠色基礎建設投資機會的觀察，臺上互動熱烈亦引發現場聽眾踴躍提問。

中國信託銀行表示，在企業全球化、供應鏈重組及永續轉型三大趨勢交織下，金融機構的角色已從資金提供者延伸為企業長期布局的策略合作夥伴。未來中國信託銀行將持續透過跨境融資、風險管理及永續金融等專業能力，協助企業在全球布局的同時強化金融韌性，並將來自亞洲市場的實務經驗帶向國際舞臺，與全球企業共同面對下一階段的成長挑戰。