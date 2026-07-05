響應打詐2.0 三商美邦人壽攜手刑事警察局簽署反詐騙MOU

因應詐騙犯罪手法不斷翻新，三商美邦人壽正式與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，透過建立跨域合作機制，結合刑事警察局於詐欺犯罪預防及查緝工作的專業經驗，以及三商美邦人壽遍布全臺的服務網絡與客戶接觸優勢，共同推動防詐資訊交流、識詐宣導、教育訓練及最新詐騙趨勢分享等合作事項，提升民眾防詐意識與識詐能力，攜手打造更完善的防詐安全網。

行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，透過識詐、防詐、阻詐、堵詐及懲詐等五大面向整合政府與民間力量，共同建構全民防詐體系。三商美邦人壽與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，正是響應國家打詐政策的重要行動，希望藉由公私協力合作機制，發揮更大的防詐影響力。

三商美邦人壽長期投入防詐工作，除持續於總公司及各分支機構辦理防詐教育訓練，強化同仁識詐敏感度與風險辨識能力外，第一線服務同仁亦積極落實關懷提問機制。日前台南分公司以「從關懷提問到成功阻詐，臨櫃成功阻詐案例分享」參與中華民國老人福利推動聯盟主辦之第二屆樂齡金安獎徵文活動，榮獲老人保護成功案例「防詐守財有一套」優選肯定，展現公司將防詐觀念落實於日常服務流程的具體成果。

面對日益複雜且持續演變的詐騙犯罪型態，防詐工作有賴政府、企業與社會各界共同參與。未來，三商美邦人壽將持續深化與政府機關及相關單位合作，透過資訊共享、教育宣導及人才培訓等多元面向，提升整體防詐量能，以實際行動支持國家打詐政策，共同打造更安全、更值得信賴的金融環境，守護民眾財產安全與美好生活。