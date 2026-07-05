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壽險大賺不等於大配息 三大變數卡住股東紅包

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業獲利與配息籌碼同步升溫，但股東紅包恐未必等比例放大。2026年接軌IFRS 17後，CSM（合約服務邊際）將穩定釋放到獲利，股市走強也推升投資收益；不過，實際配息仍須跨過監理、資本與市場三道關卡。

第一個變數是金管會的配息審查標準。因應2026年同步接軌新一代清償能力制度（TIS），金管會將重新檢討壽險業配息規範。

包括最低資本門檻、申請15年選擇性過渡措施前後的TIS水準，及過渡期間的資本攤還情況，都將納入審查。即使業者獲利成長，若資本緩衝不足，配息空間仍可能受限。

第二個變數是金融資產評價損失。依規定，若2026年底金融資產評價（帳列其他權益）損失仍高於2025年底，金控須就「增加的部分」從獲利提列等額特別盈餘公積，等同壓縮可分配盈餘，配息空間隨之縮水。

據統計，四家壽險金控今年3月底金融資產評價損失合計達5,236億元，較去年底增加39%。若後續無法縮小缺口，即使本業獲利增加，也可能被特別盈餘公積吃掉部分配息能力。

第三個變數是下半年金融市場能否提供「實現獲利」的空間。

依規定，帳列OCI的股票處分後，資本利得可轉入保留盈餘，成為配息來源；一旦股市反轉，不僅未實現利益縮水，業者也可能降低處分意願，配息籌碼就難以真正落袋。

換言之，2026年壽險業即使迎來獲利大年，也未必同步迎來配息大年。

獲利只是第一道門檻，資本是否充足、評價損失能否收斂及市場能否延續多頭，才是股東紅包能否放大的關鍵。而金管會，仍握有最後的放行權。

配息 壽險業 金管會

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