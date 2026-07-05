金融業賺翻了！前五月獲利衝破7,500億元 配息籌碼更厚

金融業賺翻，配息籌碼也更厚。據金管會統計，2026年前五月金融三業稅前盈餘7,569億元，寫史上同期新高、年增2.3倍，更已達2024年全年兆元獲利的七成。法人指出，隨獲利與資本利得齊增，金融業未來配息空間可望擴大。

5月金融三業單月賺1,678.6億元，雖較4月歷史高峰減少23%，但仍維持高檔。主因5月台美股市漲幅不如4月，加上債券殖利率走高，使壽險投資收益及券商自營表現降溫。

進一步以前五月獲利貢獻占比來看，銀行業占43%、保險業36%、證期投信業21%，形成「四、四、二」新格局。

過去獲利占比常超過六成的銀行業不再一枝獨秀，保險與證券業已躍升為兩大新成長引擎。

銀行業前五月稅前盈餘3,279.3億元、年增35.8%，續寫史上同期新高。其中本國銀行賺2,947.1億元、貢獻近九成，主要受惠放款成長、美元資金成本下降，推升利息、手續費與其他淨收益同步增加。

若下半年市況續熱、放款動能持續，銀行獲利可望維持高檔；一旦台灣央行升息，也有助擴大淨利差，進一步增厚獲利與配息空間。

證期投信業前五月大賺1,565億元也寫史上同期新高，年大增2.83倍，獲利貢獻占比首度攀升到兩成的高峰。

其中券商賺1,308億元、年增3.9倍成長動能最強，受惠台股價量齊揚，自營與經紀業務同步成長；投信賺199億元、年增也近倍，主因基金資產規模擴大，經理費收入增加。

產壽險業前五月賺2,725億元，較去年同期由虧轉盈。其中壽險除受惠台美股市上漲、FVTPL投資部位評價回升，接軌IFRS17後，CSM（合約服務邊際）穩定釋放，也讓保險本業獲利更穩定。

獲利增加，配息籌碼也更充裕。尤其壽險業帳列OCI的股票資本利得增加，未來在處分實現後，可轉入保留盈餘，成為配息的重要來源。

市場也關注金融三業今年能否再度叩關兆元獲利。前五月已賺7,569億元、已達2024年全年獲利1兆588億元的71.5%來看，若下半年資本市場與放款動能未明顯反轉，金融三業全年再叩關兆元獲利的機率持續升高。

不過，獲利與資本利得增加，只代表配息籌碼變厚，尤其是壽險業，最終配息水準仍須視市場表現、資本適足及金管會審查而定。