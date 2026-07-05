北富銀小富翁帳戶突破32.7萬戶 資產規模穩健成長年成長8.7%

台北富邦銀行持續以教育強化全民金融素養，2026年「小富翁理財營」於安和分行正式展開，邀請位於南投縣仁愛、埔里、魚池三鄉交界的布農族學校—中正國小學童參與，透過金融課程、互動桌遊與小小行員體驗，引導孩子建立正確理財觀。截至今年5月底，北富銀「小富翁帳戶」已累積達32.7萬戶，較去年同期成長5.9%，其中18歲以下的客戶戶數年增逾11%；總資產規模達新台幣1,492億元，年成長8.7%。

北富銀統計，截至今年5月底，北富銀「小富翁帳戶」已累積達32.7萬戶，較去年同期成長5.9%，其中18歲以下的客戶戶數年增逾11%；總資產規模達新台幣1,492億元，年成長8.7%。從資產配置觀察，則以基金投資占比達67% 居冠，其中逾70%採單筆投資方式，其次為海外債商品。從帳戶數與資產規模同步成長可見，兒童理財已從單純儲蓄逐步延伸至資產配置，家長也積極運用多元金融工具為子女提早累積未來發展所需的財務基礎，顯示家長對子女理財教育與長期資產規劃的重視持續提升。

北富銀副總經理郭佳綾表示，金融教育不應受到地域或成長背景限制，每位孩子都應擁有接觸金融知識與培養財務能力的機會。過去「小富翁理財營」曾為偏鄉學童及聽語障學童規畫專場活動，今年更首度開辦原住民學童專場，將金融教育延伸至更多有需要的族群，希望讓不同背景的孩子從小培養基礎金融能力，縮小城鄉差距，落實普惠金融精神。

在課程開始前，北富銀先安排師生參觀富邦美術館，近距離欣賞「富邦典藏展－常玉」及「富邦典藏展－共鳴：光、愛與色彩的交響」，透過藝術作品的觀察與交流，開拓多元視野、激發思考與想像，為接續登場的金融教育課程開啟不同面向的學習體驗，呼應主管機關推動「金融大回饋」政策所強調的社會影響力。

今年首場活動特別邀請擔任內政部刑事警察局「反詐大使」的Fubon Angels成員檸檬，透過互動遊戲與情境教學，帶領學童認識常見詐騙手法。檸檬也分享自身經驗，提醒學童面對陌生訊息、不明連結及帳號密碼要求時應提高警覺，並傳授學童防詐三要訣：「不點陌生連結、不輸帳號密碼、不信好康誘惑」三大防詐原則。

因應數位金融發展及詐騙手法不斷翻新，「小富翁理財營」持續優化教材內容，課程涵蓋「識別貨幣、儲蓄與記帳、正確消費、投資理財、防詐與識詐」五大主題，並納入最新詐騙案例解析、情境影片及防詐演練，讓學童在提升金融素養的同時，也強化辨識與因應風險的能力。此外，今年延續「做中學」的理念，安排「富足人生」金融桌遊、分行臨櫃「小小行員」角色扮演、自動櫃員機（ATM）操作體驗，讓小朋友透過實作理解金融知識，培養負責任的金錢管理觀念。

北富銀相信，金融素養是孩子面對未來的重要能力，也是實踐普惠金融的重要基礎，「小富翁理財營」自1998年開辦，已累計培育逾8,800名學童，為國內最早結合金融職能的兒童理財教育營隊。未來，北富銀將持續透過多元金融教育行動，將金融知識帶給更多偏鄉及弱勢族群，讓不同背景的孩子都能站在相同起跑點上學習成長，提升金融素養與風險意識，打造更具韌性與包容性的永續社會。