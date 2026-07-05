台新Richart信貸祭三大透明承諾力挺首貸族 核准享利率2.55%

為協助首次申辦信貸的民眾跨出第一步，台新銀行Richart即日起推出「小額信貸首貸體驗價」限時專案，主打三大透明承諾，包括2.55%信貸利率、399元手續費、及免綁約隨時還款，讓首貸族能以更簡單、透明的方式完成資金規劃。

根據主計總處薪資調查，25歲以上民眾月薪中位數自2022年起已突破4萬元且逐年成長。隨著民眾逐步累積收入與信用基礎，對於資金調度與財務規劃的需求也更加多元。台新銀行觀察，首次接觸信貸的民眾，往往因利率計算方式、手續費及綁約等複雜條件，成為首貸族跨出第一步的重要門檻。

台新銀行表示，客戶申請信貸時在意的不只是利率高低，更重視申辦過程是否清楚透明、費用是否容易理解。台新希望幫助首次申貸的客戶清楚了解方案內容與還款規則，借得更安心，也更有規劃。

此次Richart推出「小額信貸首貸體驗價」限時專案，首次申請Richart信貸的用戶，凡年收入50萬元以上（月收入約4.2萬元）即可提出申請，符合條件並核准後，即享2.55%利率，而非2.55%「起」的起價利率；同時手續費僅399元，無其他隱藏費用，並提供免綁約、可隨時提前清償且免違約金等彈性還款機制，以三大透明承諾協助信貸新手安心申貸。

以貸款15萬元、分24期還款為例，兩年總繳利息約4,717元，平均每月利息僅約196元。透過規律還款，不僅可滿足短期資金需求，也有助逐步建立個人信用紀錄，為未來財務規劃奠定基礎。

在申辦流程方面，Richart信貸採全程線上申請機制，符合資格者免上傳財力證明，核貸後最快18分鐘即可完成撥款，且不限平日、假日或夜間時段限制，提供即時且便利的資金服務。專案活動至9月30日止，有資金需求的民眾可透過Richart App指定入口提出申請。