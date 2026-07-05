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槓桿投資警訊4／化解危機 銀行嚴把關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

全民瘋台股，市場憂心國人透過房貸、信貸、車貸加碼台股，形成「四貸同堂」槓桿操作，金管會直言，消費者貸款確實持續成長，但銀行授信審查與貸後管理機制仍在運作，真正具有槓桿效果的其實是融資融券。

據金管會統計，截至今年4月底，國銀消費者貸款餘額1.56兆元，年增1,057億元或7.3%，年增率寫近一年半新高。隨台股持續走強，市場也開始關注，是否有愈來愈多民眾透過借貸資金投入股市。

所謂消費者貸款，涵蓋購置住宅貸款、房屋修繕貸款、汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款，不包含信用卡循環信用。

因房貸、車貸、信貸與股票融資可同時存在於同一借款人身上，市場因而出現「四貸同堂」的討論。

但金管會指出，從統計數據無法直接推論新增貸款都流向股市。官員指出，貸款用途相當多元，即使客戶申請時填寫「投資理財」，也可能是投資基金、債券或其他金融商品，無法逐筆確認最終資金流向。

金管會也強調，若客戶以房貸或信貸資金投入股市，「第一個擔心的其實是銀行」。銀行在放款前都必須依照授信5P原則，評估借款人的還款能力、資金用途、擔保條件及整體風險承受能力，不會無限制放款。

官員進一步指出，外界所擔心的高槓桿問題，主要存在於融資融券等證券信用交易。一般信貸屬於固定金額借款，不會有槓桿過高的問題。

若從個別項目觀察，5月底小額信貸年增758億元，金管會認為，這樣的增幅對整體股市資金面的影響有限，尚未看到異常現象。

此外，銀行也會持續進行貸後管理。若發現借款人實際資金用途與申貸時說明內容不符，例如原本申報為消費用途，後續卻轉作股票投資，銀行可依內部規範採取適當處理措施，以控管授信風險。

金管會認為，目前消費者貸款成長仍屬合理範圍，尚無證據顯示市場出現大規模借貸炒股或過度槓桿現象，後續將持續關注貸款品質及資金流向變化。

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