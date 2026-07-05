槓桿投資警訊2／學者：槓桿操作 最大風險來源

近年台股屢創新高，加上房市增值效應帶動，不少投資人透過融資、信貸甚至房貸增貸等方式籌措資金投入股市，希望放大投資報酬。然而，前政治大學校長周行一教授警告，散戶投資人不應借錢投資，尤其在市場漲幅已大、波動加劇的環境下，槓桿操作將成為未來市場反轉時最大的風險來源。

周行一指出，所謂槓桿投資，本質上就是資金不足而借錢進場。當市場持續上漲時，槓桿確實能放大獲利，但一旦行情反轉，投資人不僅面臨資產縮水，更可能遭遇追繳保證金、強制平倉甚至債務壓力等問題。許多融資投資人往往不是在股市崩盤時出場，而是在市場僅修正一成左右時，就因資金不足被迫賣股，錯失後續反彈機會。

他表示，台灣近年出現不少以房貸增貸、信貸或股票融資投入市場的案例，但借貸期限通常只有三至五年，未必能與市場多空循環相匹配。

一旦遇到較長時間的空頭市場，即使最終市場能夠回升，投資人也可能因現金流壓力而無法撐到景氣循環反轉。

周行一進一步提出「八喜（BAHI）投資法則」，強調投資成功的關鍵不在於追求最高報酬，而是保有「能等」的能力。投資人若使用槓桿，實際上已失去等待市場回升的空間，因為借款成本、還款期限及融資追繳機制，都可能迫使投資人提前離場。

他認為，投資應先界定自己能承受多少風險，再追求合理報酬，風險管理永遠是投資獲利的前提。在任何市場環境下，散戶都不應以融資或借款方式進場，因為這類操作等同於承擔未經管理的風險暴露（Naked Position），缺乏足夠的防護機制。