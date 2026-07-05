槓桿投資警訊3／資金挪移 黃金、壽險保單失血

全球AI與台股多頭行情，排擠不配息的避險資產，導致4、5月黃金存摺交易量暴跌逾五成。同時，市場資金也大舉從投資型保單轉入股市，金管會則強調會落實貸款的貸後管理。

金管會官員認為，上述貸款增加幅度基本上對股市不會有多大影響 ，況且也必須假設這些貸款都去買股票，才會有高槓桿產生。官員認為，上述貸款都是特定用途的貸款。銀行在貸放了以後，都會做貸後管理。

另外，去年來黃金、投資型保單熱絡，吸引市場資金投入，今年開始冷卻。臺銀4至5月黃金存摺交易量較2至3月及去年同期減少皆逾五成。合庫交易量較2-3月減少約六成，較去年同期減少約五成。

壽險保單部分，今年1、3月保單解約情況較去年同期顯著增長596億和282億元，壽險業者分析，主因是全球股市穩健且台股走強，保戶因投資型保單獲利而選擇解約保單投入股市所致，導致前四月累計解約金額達6,392億元，較去年同期增加10%。

壽險業者指出，今年前四月投資型保單累計解約給付較去年同期增加541億元，成長44%，其中又以台幣保單解約增加533億元最多，推測是因投資市場表現佳，保戶選擇獲利了結；傳統型商品方面，4月單月解約情形較3月下滑220億元。

雖然投資型保單解約給付成長最多，但今年前四月新契約保費收入的主要貢獻商品也來自於投資型保單。壽險公會統計，今年前四月傳統型保單總保費收入約7,551.07億元，較去年同期成長11％，主要成長動能為分紅保單；投資型保單受到股市投資氛圍帶動下，總保費收入達2,944.28億元，較去年同期成長58.3％。（記者任珮云、黃于庭、林勁傑）