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槓桿投資警訊1／全民瘋台股 「四貸同堂」藏地雷

經濟日報／ 本報綜合報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股於2026年4月正式站上4萬點大關，不僅象徵資本市場規模再擴張，也代表投資人持有資產價值同步提升。隨著市值膨脹，投資人可運用的融資與擔保空間隨之增加，市場可借貸資金規模擴大，進一步推升資金流動性與投資動能，台灣已進入全民皆股民時代。

從市場八大指標，可以明顯看出，融資、擔保空間擴大，挹注台股資金動能，甚至部分商品已出現資金排擠效應。包括融資餘額5月底達7,631億元，創歷史新高；券商融通餘額5月底達1兆2,546億元，再創新高，淨值比也來到178%高峰；房貸、車貸、信貸在今年4月股市突破高點之際，也創下歷史新高紀錄，更不用說，去年大火的黃金交易及投資型保單，因為投資人琵琶別抱，都出現交易下滑及解約潮。

從證券市場參與情形來看，根據臺灣證券交易所公布5月投資人開戶統計，全台總開戶人數已達1,433.2萬人，至5月底國內股票型ETF規模突破6兆元，達6兆6,198億元，再創歷史新高；以前五月來看，4月較3月、5月較4月皆增加逾兆元。從投資人開戶數及年齡來看，今年前五月以61歲以上的開戶人口最高，在三成左右。以國民ETF 0050來看，5月底投資人數達295.6萬人，而定期定額人數突破100萬戶，至於基金規模更達1.97兆元，再刷新歷史高點。

據中央銀行及證交所統計，上市櫃股票融資月底餘額，自今年元月就突破5,000億元，4月隨著台股站上4萬點，融資餘額更量突破了6,000億元，5月底再衝破7,000億元，達7,631億元攀歷史新高，其中上市融資餘額5,563億元，上櫃融資餘額2,068億元。

整體券商融通餘額也跟市場資金需求一路走高，券商大喊錢不夠。據金管會統計，今年整體券商融通餘額已經連續二個月突破1兆元，5月底餘額達1兆2,546億元，再創新高，較去年同期增加6,403億元；而淨值比也來到178%，雖然仍遠低於400%，但部分個別券商已經瀕臨上限。融通總額占淨值比上揚主要是台股熱絡，後續是否放寬400％法定上限，金管會表示，還要看業者的意見，還在意見交換和研議中。

除了與股市相關的融資、擔保放大，部分消費性貸款餘額走高，也被視為錢進股市的徵兆。在全民開槓桿，房貸、車貸、信貸餘額在今年5月創新高，再加上股票融資。資金投入股市的「四貸同堂」高槓桿操作，風險升溫，行情一旦逆轉，投資人將面臨資產貶值、強制平倉，甚至背負龐大債務。

據統計，以房貸來看，今年截至5月底餘額為11兆7,590億元，攀新高，和去年同期比較，增加4.34%；車貸餘額為2,558億元，攀新高紀錄，年增7.34%，消費性貸款餘額為1兆5,713億元，持續攀新高，年增8.4%。

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