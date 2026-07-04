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新台幣大額牌告利率 1、3個月短天期均站上1.8%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣。路透
新台幣。路透

央行最新標售364天期利率再飆升至1.604%，顯示市場資金成本仍持續升溫。據統計，外商銀行本周最新牌告利率，1個月期和3個月期的年利率最高都已看到1.8%。

以1個月期的牌告利率來看，中國台北1,000萬以上的大額牌告利率達1.8%，而3個月期中國台北1,000萬以上的大額牌告利率達1.84%。

至於6個月期牌告利率，日商瑞穗4億以上大額牌告利率為1.81%。至於1年期以上大額牌告利率，以中國建設1,000萬以上固定利率1.85%最吸睛。

台北

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