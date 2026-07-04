新台幣大額牌告利率 1、3個月短天期均站上1.8%

不少父母會把賣房、賣地所得直接匯到子女帳戶，認為只是暫時代管或借款，不過若無法提出充分證據，仍可能被國稅局認定為贈與。就有一名父親將出售土地所得中的1,100萬元匯入兒子帳戶，兒子再用這筆錢買地及支付個人開銷，父親事後主張是借款、不是贈與，但因舉證不足，最終仍被認定贈與成立，不僅補徵贈與稅88萬元，還被裁罰88萬元，合計補稅及罰鍰176萬元。

2026-07-04 11:04