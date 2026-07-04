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日圓長線恐失守170

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日圓兌美元目前逼近1986年來低點，彭博經濟學家的研究模型顯示，2023年拖累日圓走弱的力量再度浮現，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破170日圓。

這套分量迴歸模型以美日利差期貨定價為主要變數。模型截至6月30日的預估中值顯示，日圓9月底可能貶至164.2，年底進一步貶至165.82；年底貶破170的機率為34%。

日圓3日變動不大，報161.16，2日回升0.9%至161.11。

研究指出，當前情勢和2023年相近。當年矽谷銀行倒閉後，市場一度降低對聯準會（Fed）升息的預期，但隨後又重新押注貨幣政策收緊；日本銀行（央行）則維持寬鬆政策，日圓從6月底的144.31一路貶至11月的151.72，貶幅達5.1%。

2026年的情勢更不利日圓。中東緊張升高油價和日本進口成本疑慮，美國通膨風險也讓市場持續留意Fed進一步收緊政策。日銀雖已升息，但幅度不足以明顯縮小美日利差，加上主張刺激景氣的高市早苗政府傾向要求日銀放慢升息腳步，日圓下半年可能呈現緩慢而持續的貶勢。

日銀 Fed 日本銀行

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