台幣連三貶…逼近32大關 連兩天淪最弱亞幣

外資持續調節台股，帶動熱錢匯出，新台幣匯價昨（3）日連續第三個交易日收貶，終場收在31.93元、貶值2分，探近三個月來收盤新低，周線也連續第二周收黑，單周累計貶值7分，跌幅約0.21%，總成交量為24.905億美元。

匯銀主管指出，目前影響新台幣走勢的關鍵因素仍是外資持續賣超台股。本周外資累計賣超台股達1,393億元，熱錢持續流出，使新台幣連續兩個交易日淪為亞洲最弱貨幣。若外資下周仍未停止提款，預估新台幣盤中仍有機會貶破32元整數關卡，短線交易區間將落在31.8元至32.1元之間。

昨日主要貨幣對美元升幅

根據中央銀行統計，昨日亞洲主要貨幣普遍走升，僅新台幣逆勢收跌，貶值0.06%；昨日韓元更大漲1.41%，日圓升值0.39%，星元升值0.32%，人民幣升值0.08%，顯示新台幣表現明顯落後其他亞幣。

匯銀分析，近期日圓走勢相對強勢，主要反映市場預期日本央行可能提前升息，甚至不排除官方進場干預匯市，帶動日圓回升；反觀台灣則因外資持續撤出股市，資金流向美元，新台幣承受較大貶值壓力，短期恐持續位居亞洲弱勢貨幣。

央行昨日對匯市的調節力道相較前幾日明顯偏輕，成交量亦未明顯放大，顯示央行現階段傾向維持市場供需機制，容許匯價在盤中短暫跌破重要心理關卡，再視收盤情況適度調節，以避免匯率出現過度波動。

另一方面，出口商在新台幣跌破31.9元後，拋匯意願明顯增加，成為市場重要美元供給，也對新台幣匯價形成一定支撐。匯銀人士表示，下周新台幣盤中測試32元整數價位的機率不低，但最終收盤是否站穩32字頭，仍須觀察外資資金動向及央行調節態度，預料32元將成短線市場的重要攻防關卡。