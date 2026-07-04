聽新聞
0:00 / 0:00

台幣連三貶…逼近32大關 連兩天淪最弱亞幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
外資持續調節台股，帶動熱錢匯出。路透
外資持續調節台股，帶動熱錢匯出。路透

外資持續調節台股，帶動熱錢匯出，新台幣匯價昨（3）日連續第三個交易日收貶，終場收在31.93元、貶值2分，探近三個月來收盤新低，周線也連續第二周收黑，單周累計貶值7分，跌幅約0.21%，總成交量為24.905億美元。

匯銀主管指出，目前影響新台幣走勢的關鍵因素仍是外資持續賣超台股。本周外資累計賣超台股達1,393億元，熱錢持續流出，使新台幣連續兩個交易日淪為亞洲最弱貨幣。若外資下周仍未停止提款，預估新台幣盤中仍有機會貶破32元整數關卡，短線交易區間將落在31.8元至32.1元之間。

昨日主要貨幣對美元升幅
昨日主要貨幣對美元升幅

根據中央銀行統計，昨日亞洲主要貨幣普遍走升，僅新台幣逆勢收跌，貶值0.06%；昨日韓元更大漲1.41%，日圓升值0.39%，星元升值0.32%，人民幣升值0.08%，顯示新台幣表現明顯落後其他亞幣。

匯銀分析，近期日圓走勢相對強勢，主要反映市場預期日本央行可能提前升息，甚至不排除官方進場干預匯市，帶動日圓回升；反觀台灣則因外資持續撤出股市，資金流向美元，新台幣承受較大貶值壓力，短期恐持續位居亞洲弱勢貨幣。

央行昨日對匯市的調節力道相較前幾日明顯偏輕，成交量亦未明顯放大，顯示央行現階段傾向維持市場供需機制，容許匯價在盤中短暫跌破重要心理關卡，再視收盤情況適度調節，以避免匯率出現過度波動。

另一方面，出口商在新台幣跌破31.9元後，拋匯意願明顯增加，成為市場重要美元供給，也對新台幣匯價形成一定支撐。匯銀人士表示，下周新台幣盤中測試32元整數價位的機率不低，但最終收盤是否站穩32字頭，仍須觀察外資資金動向及央行調節態度，預料32元將成短線市場的重要攻防關卡。

台幣 外資 中央銀行

延伸閱讀

台幣貶破31.9 三個月低點

外資匯出壓力持續 新台幣收31.93元下週恐測32元大關

台股早盤一度失守4萬6 新台幣匯價再向32整數關靠攏

台股外資倒貨 內資撿便宜…法人預測後市震盪向上

相關新聞

土洋大戰 本土量販力拚好市多

統一集團併購家樂福後，正式更名為萬家福，也抹去最後一絲外商色彩，台灣量販形成了「土洋大戰」，本土集團透過併購、整合會員、生鮮供應鏈及多元通路，逐步掌握市場主導權；另一方面，外商好市多仍以全球採購、低價策略及會員經濟持續擴張，雙方正式進入正面交鋒。

會員、熟食、自有品牌 量販決勝三關鍵

台灣生活型態改變，小家庭、獨居戶大增，量販決勝關鍵已不是低價，而是會員、熟食、自有品牌等三大戰場，量販業者表示，以前量販比的是價格，現在真正競爭的是「誰能讓消費者固定頻率回來消費」。

SEMI警告 川普勿干預記憶體短缺

記憶體供給持續緊缺，不過，第三季合約價卻因為３Ｃ產品銷量下滑，使漲幅明顯收斂。與此同時，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）也致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺問題，反而會讓這波由人工智慧（ＡＩ）熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

半導體股疲軟 投資人憂漲勢到頂

半導體股截至第二季末似已完全接掌股市。費城半導體指數三個月來暴漲百分之九十，美光一年內股價狂飆百分之七百三十，凸顯人工智慧（ＡＩ）錢潮再度湧入晶片股。眼見半導體股近日漲勢已露疲態，投資人想問：半導體股是否已觸頂下滑？後市展望如何？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。