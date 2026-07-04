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364天期定存單利率飆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（3）日標售364天期定期存單，雖然季底過後市場資金情勢略有緩解，但標售利率續創新高。本次標售金額1,200億元全數標出，投標倍數回升至1.68倍，加權平均得標利率升至1.604%，較6月標售上揚8.1個基本點，再度刷新2008年金融海嘯以來新高，顯示市場資金成本仍處於高檔。

回顧6月，由於銀行體系資金吃緊，加上企業繳稅及資金調度需求增加，364天期定存單標售首度出現投標倍數低於一倍的情況，平均得標利率攀升至1.523%，寫下金融海嘯後新高。雖然本次投標倍數回升，但利率仍持續走高，反映金融市場資金價格尚未回落。

為配合銀行體系資金情勢及金融機構資產配置需求，央行已宣布自7月起調整364天期定存單發行規模，每月標售金額由原先1,400億元下修至1,200億元，減少市場資金吸收量。

金融海嘯 央行 中央銀行

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