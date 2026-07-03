合庫「誠信經營月」啟動 樹立高階主管誠信領導文化

為積極回應主管機關對金融業誠信治理、內控內稽及公平待客的高度重視，並深化自身誠信經營文化，合庫集團特將今年7月訂為「誠信經營月」，當月除辦理多場內部培訓及教育訓練外，各子公司也紛紛響應並推動相關活動。3日盛大舉辦「誠信經營月啟動儀式暨誠信經營論壇」，正式為本次的系列活動揭開序幕。

「誠信經營月啟動儀式」作為年度系列活動的揭幕序曲，合庫集團高階主管全員出席，更特別邀請金管會銀行局局長童政彰、台灣金融研訓院院長高一誠以及重要往來客戶與供應商共同參與，攜手宣告誠信啟航。合庫金控暨銀行董事長林衍茂於開場致詞時強調，「金融業的本質屬於高度精緻且專業的服務業，而誠信更是維繫客戶關係與社會大眾託付的核心基礎」。藉此凝聚全員共識，展現集團實踐誠信經營原則的堅定決心。

隨後登場的「誠信經營論壇」，匯聚產官學界專家，帶來三場深具前瞻性的專題講座以及綜合座談。專題講座由童政彰以主管機關角度深入剖析新時代下的誠信治理挑戰與變革。緊接著，高一誠分享金融業深化客戶信賴的關鍵，以及金融消費評議中心委員郭大維闡述金融業如何平衡商業利益與社會責任，以落實客戶權益保護。

綜合座談則以「連結誠信與防護：探索金融信任的實踐路徑」作為與談焦點，由高一誠擔綱主持，與金融消費評議中心委員郭大維以及合庫金控暨銀行法遵長吳淑鈴展開跨界對談。三方從政策監理、客戶資產保護到法遵落實等多元維度，探討建構金融信任的實踐路徑。

合庫集團表示，「誠信經營月」的四大目標為樹立高階主管誠信領導文化、全員實踐法遵精神、建立誠信即競爭力的企業核心價值以及對外展現誠信治理的決心，並將透過一系列宣導與互動活動，由內而外深化企業誠信DNA，致力成為社會大眾最值得信賴的金融夥伴。